4屆金馬影后張曼玉 被爆買衣要折扣

張曼玉近期常在香港街頭被野生捕獲。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕曾獲4屆金馬獎最佳女主角的資深女星張曼玉淡出影壇多年，一直深居簡出，最近才活躍網路平台，先後開設抖音、小紅書與影迷互動，近日爆出一段耐人尋味秘辛。

張曼玉早年每次曝光，大多被網友在精品名店野生捕獲，且她身穿高檔名牌服飾，最近有網友發現，現在的張曼玉改穿平價T恤，上衣都不到千元台幣，包括曾看她身穿日式平價服飾，另有人則聲稱曾撞見張曼玉買衣服要求店員提供折扣。

她曾獲4屆金馬獎最佳女主角，演技精湛。（香港星島日報）

這名網友透露，當時張曼玉在店內試穿3件衣服，打趣和店員詢問是不是有折扣，目擊者驚訝說 :「大明星也會討價還價，感覺她變窮了？」此話一出，被張曼玉鐵粉留言回嗆：「有時不是窮，大家都希望有折扣能買便宜，就算是大明星，詢問有折扣並不奇怪。」

張曼玉過去曾以4部電影，包括《三個女人的故事》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《花樣年華》奪下金馬獎影后，也成為獲獎最多次最佳女主角的女演員；她也曾奪下坎城影展影后、5次奪下香港金像獎影后、一次金馬獎女配角，輝煌得獎紀錄，至今無人能敵。

