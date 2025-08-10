魯冰花女星赴日旅遊被敲竹槓 買10顆天價章魚燒

李淑楨曾以電影《魯冰花》走紅。（翻攝自李淑楨臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星李淑楨曾以電影《魯冰花》走紅，近日到日本大阪旅行買章魚燒竟被敲竹槓，引起當地日本人不滿，馬上替她幫腔，結局卻是暖心台日交流。

當天李淑楨回飯店前在轉角路邊，發現一個被捲簾圈住小攤位，攤位前亮亮一顆燈籠寫著「たこ焼き」，瞬間感覺旅行之神眷顧，她看見捲簾內有位老伯伯翻轉著鐵器內，一顆一顆滾滾靈動、冒著煙氣的丸子。

在這樣情境下，李淑想想要掀開簾子點餐，其實有點膽怯，她說：「當時我猶豫一下，思索著，來大阪3天還沒吃到章魚燒，實在不太好，於是鼓起勇氣掀起簾子，簾子掀起同時，原本簾內獨特次元熱絡氣氛，瞬間凝結。」

李淑楨當下的想法是，掀都掀了，只能硬著頭皮問老闆能否外帶，只見老闆回：「可以唷！」再問一盒多少錢？老闆說：「1250元日幣（約310元台幣）。」她回憶，當時原本安靜望向她的4個客人，突然如同煙火般炸開，開始大聲嚷嚷「哪有那麼貴」、「你賣得是什麼呀」、「這麼貴，我們剛剛都吃多少錢了」、「什麼呀」!

接著老闆才爆笑改口「500啦！500啦！一盒500，10顆啦！」然後李淑楨與旅伴被招呼進店裡坐下，在微醺4位大阪大哥和章魚燒老闆陪伴下，談起萬博、台灣故宮、鳳梨酥、氣候與兩岸，李淑楨說：「10顆章魚燒的時間，乳酸堆積的疼痛，沒了，陌生焦慮的壓力，沒了。」

