還記得嗎？芮恩《討厭》、陳小春《獨家記憶》經典由她們呈現

〔記者陽昕翰／台北報導〕剛榮獲金曲獎「最佳單曲製作人獎」的音樂人海大富，近日發起華語金曲翻唱重製企劃EP《如果我是外星人你會愛我嗎？》，力邀歌壇潛力女聲翻唱華語樂壇的經典情歌。

Sabrina胡恂舞、Karencici、阿布絲、Andr.、香港歌手JACE陳凱詠及日本歌手aiai翻唱華語經典。（蓋亞高校 ECHORA提供）

海大富邀請Sabrina胡恂舞、Karencici、阿布絲、Andr.、香港歌手JACE陳凱詠及日本歌手aiai，共同翻唱6首2000年代的華語經典情歌，包括郭采潔《你在不在》、芮恩《討厭》、陳小春《獨家記憶》、F.I.R.《Lydia》、戴佩妮《你要的愛》以及梁靜茹《沒有如果》。

這張EP結合漫畫角色設定與未來校園「蓋亞高校」的世界觀，6位歌手化身為神秘組織「ECHORA」的成員。在一次偶然讀取2000年代的情歌CD，啟動了「聲波重製計畫」，將旋律升頻成為守護心靈的情感護盾。

率先公開的單曲由Sabrina翻唱郭采潔《你在不在》，以清亮嗓音唱出未盡的想念；Karencici翻唱芮恩《討厭》，並發起TikTok舞蹈挑戰，邀請粉絲參與「青春記憶重啟行動」；JACE則以溫潤聲線重新演繹陳小春《獨家記憶》，搭配截然不同的編曲，唱出新情緒。

海大富表示：「這些歌曲不只是翻唱，更是我們試著用今天的語言，去記得我們曾經怎麼愛人、也怎麼認識自己。」

