晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

還記得嗎？芮恩《討厭》、陳小春《獨家記憶》經典由她們呈現

〔記者陽昕翰／台北報導〕剛榮獲金曲獎「最佳單曲製作人獎」的音樂人海大富，近日發起華語金曲翻唱重製企劃EP《如果我是外星人你會愛我嗎？》，力邀歌壇潛力女聲翻唱華語樂壇的經典情歌。

Sabrina胡恂舞、Karencici、阿布絲、Andr.、香港歌手JACE陳凱詠及日本歌手aiai翻唱華語經典。（蓋亞高校 ECHORA提供）Sabrina胡恂舞、Karencici、阿布絲、Andr.、香港歌手JACE陳凱詠及日本歌手aiai翻唱華語經典。（蓋亞高校 ECHORA提供）

海大富邀請Sabrina胡恂舞、Karencici、阿布絲、Andr.、香港歌手JACE陳凱詠及日本歌手aiai，共同翻唱6首2000年代的華語經典情歌，包括郭采潔《你在不在》、芮恩《討厭》、陳小春《獨家記憶》、F.I.R.《Lydia》、戴佩妮《你要的愛》以及梁靜茹《沒有如果》。

這張EP結合漫畫角色設定與未來校園「蓋亞高校」的世界觀，6位歌手化身為神秘組織「ECHORA」的成員。在一次偶然讀取2000年代的情歌CD，啟動了「聲波重製計畫」，將旋律升頻成為守護心靈的情感護盾。

率先公開的單曲由Sabrina翻唱郭采潔《你在不在》，以清亮嗓音唱出未盡的想念；Karencici翻唱芮恩《討厭》，並發起TikTok舞蹈挑戰，邀請粉絲參與「青春記憶重啟行動」；JACE則以溫潤聲線重新演繹陳小春《獨家記憶》，搭配截然不同的編曲，唱出新情緒。

海大富表示：「這些歌曲不只是翻唱，更是我們試著用今天的語言，去記得我們曾經怎麼愛人、也怎麼認識自己。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中