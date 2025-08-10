晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）台大獸醫系正妹學霸15坪租屋變「小型動物園」！認了：我太需要愛了

蔡祥專訪。（記者陳奕全攝）蔡祥專訪。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕蔡祥在台視八點檔《寶島西米樂》中飾演尹昭德的嬌蠻女兒，戲裡強勢，戲外卻極度渴望愛。她現在有1隻狐狸犬、2隻米克斯貓、5隻水溝老鼠、2條魚和一窩螞蟻，最高紀錄還包括兔子、刺蝟和天竺鼠，受訪時她滔滔不絕分享手機裡的寵物照，無論是老鼠、螞蟻窩還是兔子，對於他人聞之色變的溝鼠，她興奮稱：「我的老鼠就是《料理鼠王》那隻！」15坪的台北租屋處彷彿成了小型動物園，朋友笑她像是「白雪公主」。

蔡祥專訪。（記者陳奕全攝）蔡祥專訪。（記者陳奕全攝）

她坦言之所以養這麼多動物，是因為「太需要愛」。一口氣養了這麼多生命，她懷疑自己是否有囤積傾向，後來逐漸釐清自己內心的狀態，「我以為我生病了，後來才發現，是因為我太需要愛了。只是我不敢去愛一個人，我很怕受傷。」

蔡祥之前有養兔子。（蔡祥提供）蔡祥之前有養兔子。（蔡祥提供）

 單身一年多的她不太主動社交，過去的戀情多是校園時期的單純愛情。她直言：「我不太喜歡跟人類相處，但我很喜歡動物。」雖然性格偏外向（E人），但她認為與人相處讓她身心俱疲，「你對一個人好，他不一定會愛你，還可能傷害你。但動物給我的愛，是滿滿的。」

蔡祥過去曾就讀台大獸醫系，直到大五時選擇肄業，今年從政大土地政策與環境規劃碩士班畢業。她從大學時期就偷偷在宿舍養刺蝟、天竺鼠，起初是因為寂寞需要陪伴，如今則是情感投射的出口，「動物走了，我會再養新的，我的愛永遠不會停。」

蔡祥時常會情勒自己的貓，是他們之間情趣。（蔡祥提供）蔡祥時常會情勒自己的貓，是他們之間情趣。（蔡祥提供）

蔡祥替愛犬戴上可愛帽子。（蔡祥提供）蔡祥替愛犬戴上可愛帽子。（蔡祥提供）

談起這些毛小孩，她眼神變得溫柔，透露曾對貓咪「情緒勒索」：「如果你死了，我也會去死。」貓咪則冷冷回應她的深情一眼，彷彿說：「誰管你啊。」

現在的她，將大部分時間、精力與金錢，全都投注在這些動物身上。她曾困惑為什麼總是存不到錢，後來才恍然大悟，「錢全都拿去養動物了。每個月開銷破萬，常跑去姊姊開的動物醫院看診，現在還欠她2萬塊。」她自嘲太任性，卻又誠實地說：「但我真的需要牠們。不然，我沒有辦法活下去。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中