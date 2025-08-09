晴時多雲

娛樂 最新消息

恭喜！麋先生以諾愛女出生了 直接冒出4個人搶當乾爹

以諾曬出跟老婆以及女兒的合照。（相信音樂提供）以諾曬出跟老婆以及女兒的合照。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團麋先生有喜了，貝斯手以諾升格當新手爸，開心透過社群公布喜訊，寫下「女孩，歡迎妳來到這個世界」，宣布愛女順利出生，其他團員也升格當「乾爹」，立刻跟以諾視訊連線，主唱聖皓則說：「這是今天，一個當了爹，四個變乾爹的五個人。」

麋先生以諾在父親節的週末初當人父，心情既緊張又期待，全程守候在太太身邊的他感動表示：「太太在生產過程中很辛苦，整個過程像是在燃燒生命，寶寶出生之後，我才真的又重新體悟了母親的偉大。」

以諾跟麋先生的團員連線報喜。（相信音樂提供）以諾跟麋先生的團員連線報喜。（相信音樂提供）

今晚麋先生在福隆生活節海風音樂會演出，團員也在台上和歌迷曝光好消息，和全場觀眾一起沾沾喜氣，喜訊也引爆台下粉絲祝賀。聖皓談到：「感覺很開心，非常祝福！感受上也很特別，因為大家從小就認識，我們相處的時候都有種還是國高中學生時期的感覺，聽到他當爸爸後，真的有種進入人生另一個階段的感受。」

麋先生近來人氣狂漲，如今有了新生命誕生的喜訊更帶旺事業，不僅深受各大廠商青睞，家電、服飾、電商等代言更紛紛找上門洽談 。正在準備巡演的他們也說：「希望新作品能趕快跟大家見面。」

