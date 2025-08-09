晴時多雲

龍劭華退休已到天堂住4年 女兒陳璇道思念「盼有超能力」

金鐘戲王龍劭華（左）與女兒陳璇感情好。（資料照，記者宋志雄攝）金鐘戲王龍劭華（左）與女兒陳璇感情好。（資料照，記者宋志雄攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕昨日適逢父親節，許多人都在這天向爸爸傳遞心意、吃大餐慶祝爸爸節，或是分享當爸的喜訊，像是楊昇達及嚴爵，但也有人是帶著思念及淚水度過這天。金鐘戲王龍劭華的女兒陳璇，就在這天發文祝福天上的爸爸「88節快樂」，並希望自己能有超能力回到過去，惹哭網友。

金鐘戲王龍劭華2021年9月在高雄猝逝，享壽68歲，至今仍有許多親友、粉絲感到不捨。女兒陳璇昨（8）日父親節當天，透過社群平台釋出一段小時候跟爸爸一起搭船出遊的影片，並發文寫下對已故父親的思念，開頭詢問大家，「如果可以有一個超能力，妳會想要什麼？」並透露如果是她，希望有可以回到過去的能力，想再次見到爸爸，「我還想和他多說說話，我還有好多好多話沒有跟他說。」雖然很可惜沒能夠獲得這樣的能力，但她說，「現在的我只有一個超能力，我找到一些我們的影像，想起關於我們的故事，然後，把它們寫下來。88節快樂我的大帥哥。」

陳璇以簡單的幾段文字道出對父親龍劭華無盡思念，許多網友看到貼文後不捨的留言：「好想龍哥喔！希望龍哥在那邊過的快樂幸福」、「好珍貴的畫面」、「可以找到這些影片真好」。

在 Instagram 查看這則貼文

陳璇（@4xuan）分享的貼文

