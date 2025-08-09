《鬼滅之刃》魅力驚人！中國粉絲跨海衝金門影城搶先看

日本動漫《鬼滅之刃》在金門放映，中國泉州的粉絲盛裝打扮COSPLAY，吸引路人目光。（讀者提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕日本動漫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第1章：猗窩座再襲》昨（8）日在台上映，拜金門同步放映所賜，一海之隔的中國「鬼滅迷」，因當地檔期未定，也循小三通衝一波，專程到金門金獅影城先睹為快，讓影城業績成長逾5成。

《鬼滅之刃》在金門金獅影城上映，讓影城好久不見的人氣又回來了。（讀者提供）

來自泉州的1對好朋友，還以「霞柱」時透無一郎、時透有一郎兄弟的盛裝COSPLAY一下；她們說，因香港要等下周才會上映，而廈門的檔期又沒敲定，因為很喜歡這部動漫，「等不了了」，所以專程到金門。兩人手持佩劍，帥氣身影一路引來眾人目光。

請繼續往下閱讀...

台開風獅爺商店街金獅影城前停滿中國觀光客騎乘的微型電動車。（讀者提供）

還有來自廈門的李姓男子，興奮的拿著「鬼滅」海報自拍，他說，他就是「鬼滅之刃」動漫迷，只要是電影周邊商品，一定想辦法入手，在廈門還未上檔前，知道金門8日上檔，和友人早早訂好小三通船票、租了電動車，趕到影城搶頭香。

由於「鬼滅」的魅力，金獅影城8日、9日的白天都有400、500人光臨，比平日多好幾倍，讓許多上門的老顧客，彷彿又看到2014年金獅影城開幕盛況；售票口及點餐區重現以往排隊消費的熱潮，工作人員一時忙得不可開交，也感到蓬勃買氣。

台開風獅爺商店街經理鄭志宏說，金獅影城擁有金門最先進的影音環場音響，搭配人體功學般舒適的座椅，加上炸雞、爆米花，可以盡情享受1場「鬼滅」劇場的影音饗宴。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法