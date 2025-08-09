晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》魅力驚人！中國粉絲跨海衝金門影城搶先看

日本動漫《鬼滅之刃》在金門放映，中國泉州的粉絲盛裝打扮COSPLAY，吸引路人目光。（讀者提供）日本動漫《鬼滅之刃》在金門放映，中國泉州的粉絲盛裝打扮COSPLAY，吸引路人目光。（讀者提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕日本動漫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第1章：猗窩座再襲》昨（8）日在台上映，拜金門同步放映所賜，一海之隔的中國「鬼滅迷」，因當地檔期未定，也循小三通衝一波，專程到金門金獅影城先睹為快，讓影城業績成長逾5成。

《鬼滅之刃》在金門金獅影城上映，讓影城好久不見的人氣又回來了。（讀者提供）《鬼滅之刃》在金門金獅影城上映，讓影城好久不見的人氣又回來了。（讀者提供）

來自泉州的1對好朋友，還以「霞柱」時透無一郎、時透有一郎兄弟的盛裝COSPLAY一下；她們說，因香港要等下周才會上映，而廈門的檔期又沒敲定，因為很喜歡這部動漫，「等不了了」，所以專程到金門。兩人手持佩劍，帥氣身影一路引來眾人目光。

台開風獅爺商店街金獅影城前停滿中國觀光客騎乘的微型電動車。（讀者提供）台開風獅爺商店街金獅影城前停滿中國觀光客騎乘的微型電動車。（讀者提供）

還有來自廈門的李姓男子，興奮的拿著「鬼滅」海報自拍，他說，他就是「鬼滅之刃」動漫迷，只要是電影周邊商品，一定想辦法入手，在廈門還未上檔前，知道金門8日上檔，和友人早早訂好小三通船票、租了電動車，趕到影城搶頭香。

由於「鬼滅」的魅力，金獅影城8日、9日的白天都有400、500人光臨，比平日多好幾倍，讓許多上門的老顧客，彷彿又看到2014年金獅影城開幕盛況；售票口及點餐區重現以往排隊消費的熱潮，工作人員一時忙得不可開交，也感到蓬勃買氣。

台開風獅爺商店街經理鄭志宏說，金獅影城擁有金門最先進的影音環場音響，搭配人體功學般舒適的座椅，加上炸雞、爆米花，可以盡情享受1場「鬼滅」劇場的影音饗宴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中