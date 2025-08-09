馬毓芬計畫演出結束和先生做1事 娃娃預告現蹤關子嶺

馬毓芬將在台南關子嶺開唱。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「娃娃」金智娟、馬毓芬、南方二重唱等資深音樂人8月16日將在台南關子嶺開唱，參加「2025西拉雅夏日好Chill－關子嶺涼夏民歌夜」，馬毓芬在第36屆金曲獎頒獎典禮，以妹妹身分為哥哥馬兆駿領取「特別貢獻獎」，並以真摯致詞感動全場。此次演出，馬毓芬不僅將重新詮釋多首馬兆駿經典民歌，更特別選唱吳晉淮老師的代表作《關子嶺之戀》，希望讓在地文化經典作品再次走進年輕族群的心中。

馬毓芬打算將《風中的早晨》改編為男女對唱版，並邀請年輕音樂才子Brian共同演出，象徵民歌精神的傳承與延續。馬毓芬表示：「希望不同世代能一起把音樂的愛與正能量傳下去。」馬毓芬也提到對吳晉淮老師的敬佩，認為吳晉淮、馬兆駿兩位音樂人雖身處不同時代，卻有著相似的文化使命感。另外，南方二重唱將演唱多首膾炙人口的校園民歌，娃娃則要用招牌嗓音唱出經典。

請繼續往下閱讀...

婚後的馬毓芬把重心放在家庭，她持續參與公益活動，這5年來幫「澎湖惠民醫院重建計劃」擔任傳愛大使不遺餘力，更感恩音樂帶來的機緣，可以透過音樂，帶著哥哥的作品走向不同地方表演，與喜愛民歌的朋友近距離見面。她也計畫演出後與先生在關子嶺小旅行，造訪碧雲寺與水火同源。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法