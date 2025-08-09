晴時多雲

娛樂 最新消息

《Sweet Home》振永又要來台 一天兩場寵粉想嚐客家菜

振永將來台與粉絲見面。（AIRTEC IPX提供）振永將來台與粉絲見面。（AIRTEC IPX提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星振永在9月27日於台北科技大學學生活動中心大禮堂舉行《2025 JIN YOUNG < Happy Together > FANMEETING in TAIPEI》，將分別於下午1點、晚上6點各舉辦一場，希望能夠與粉絲們有更多的時間互動。

振永曾是男子流行音樂團體B1A4的隊長與領唱，不僅擁有優秀的音樂實力與創作能力，轉戰戲劇領域後更展現驚人的演技潛力。他曾演出《雲畫的月光》、《警察課程》、《Sweet Home》等劇，振永甚至還擔綱演出韓版《那些年，我們一起追的女孩》（妳是我眼中的蘋果）男主角，經典片段的演繹也讓觀眾感受到他的演員魅力。值得一提的是，去年底振永擔任台韓愛情電影《那張照片裡的我們》男主角，來台拍攝兩個多月的時間，其中9成的台詞都用中文詮釋，讓他的中文能力提升不少，此次的見面會也可以再次期待他的中文實力。

振永將來台與粉絲見面。（AIRTEC IPX提供）振永將來台與粉絲見面。（AIRTEC IPX提供）

振永對於每一次與粉絲相見的機會都很珍惜，對於見面會的環節也一起參與討論，希望可以跟大大家共度一段溫馨又難忘的時光，也非常期待可以再度嚐到拍戲期間品過的客家美食，與粉絲在台北零距離相見。門票將於8月11日中午12點透過ibon售票系統正式開賣，也同步公開票價分別為NT$3,800/3,200/2,600/1,800（身障席），完整演出資訊與售票網站，敬請關注主辦單位AIRTEC IPX官方社群平台最新公告。

