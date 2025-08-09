胡瓜揪百歲姐姐團出遊！跟88歲阿嬤賽跑遭超車 感嘆想起媽媽

胡瓜（左起）揪「百歲姐姐團」出遊還與「噴射機阿嬤」林潘秀雲跑百米。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》最近剛破41萬訂閱，最新一集胡瓜和「百歲姐姐團」相約出門健行，其中一位有著「噴射機阿嬤」稱號的林潘秀雲，雖高齡88歲，仍在今年世壯運短跑比賽拿下金牌，阿嬤大方分享噴射機綽號的由來，是因為小時候跑步速度頗快，被同學形容好像噴射機，於是成為她的稱呼。

胡瓜當場和林潘秀雲比賽一百公尺，比賽中途不僅被阿嬤的速度驚艷，也不斷讚嘆阿嬤的體力，還化身最佳陪跑員，兩人一起牽手迎向終點，過程中胡瓜也想起自己的母親，兩人的年齡差距彷彿在陪自己的媽媽運動一樣，讓他感到相當溫馨。

隨後胡瓜跟著姐姐團一起爬登山步道，炎熱的天氣讓胡瓜已經汗流浹背，全身像是淋雨一樣濕透，反觀林潘秀雲一臉乾燥清爽，讓胡瓜再度讚嘆。而登頂後遇到熱情的民眾認出，而對方不只是認出胡瓜，同時也認出林潘秀雲，興奮的合影表達仰慕之情，讓胡瓜讚嘆噴射機阿嬤的人氣快比自己還高。

