Joeman徵剪輯師、攝影師 「福利成亮點」網心動：好想去

〔記者葉姵妤／綜合報導〕百萬YouTuber Joeman近日在社群平台發出徵才的消息，開出五萬月薪，還保證年薪有14個月，消息一出立刻掀起討論。

Joeman昨（8日）分別在IG、Threads以及臉書都貼出徵才公告，誠徵正職剪輯師與攝影師，預計徵才至15日，並詳細列出希望求職者能夠擁有的幾項能力。2個職缺都開出月薪五萬的待遇，還可以依能力調整薪資，已經足夠吸引人，往下再看到福利的部分，又更讓人心動，「保證年薪14個月、每半年發放績效獎金、三節禮金、每週五Happy hour小聚」。

徵才貼文一出，不少人才都在留言區喊話，「天啊天啊 太吸引人了吧」、「好想去」、「已寄信應徵！」；其實最近徵才的網紅不只他，薔薔五月時也發文尋求正職剪輯師及企劃，蔡阿嘎及二伯也在同月份招募新血，另外，YouTuber牛排的老婆妮妮則在四月公開招聘團購社群管理及影音剪輯正職夥伴。每次網紅發出徵才的貼文，都能迅速引起網友們的注意，看來想和網紅一起工作，機會雖然不少，但競爭人數肯定也不少。

