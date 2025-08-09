晴時多雲

娛樂 最新消息

直擊《鬼滅之刃》禰豆子人在台灣 鬼頭明里現身夜市沒被認出

聲優鬼頭明里在新莊Zepp New Taipei舉行見面會。（大鴻藝術提供）聲優鬼頭明里在新莊Zepp New Taipei舉行見面會。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本超人氣聲優鬼頭明里因為《鬼滅之刃》中的禰豆子打開大眾之知名度，今天（9日）她在新莊Zepp New Taipei舉行見面會，提到她的配音之作《鬼滅之刃》、《擊浪青春》受到許多人支持及關注，鬼頭明里也當場表示感謝。

鬼頭明里開場親切揮手，並以中文向觀眾打招呼，台下粉絲大喊「我愛你」，鬼頭明里也以超卡哇伊的聲音大喊「我愛你」，現場氣氛超級火熱。由於此行行程緊湊，鬼頭明里坦言還沒有機會吃到美食，更透露去了寧夏夜市，「但因為太熱了，我什麼都沒做就回來了。」被問到在路上有沒有被認出來？鬼頭明里笑說：「可是我平常都不會被認出來欸，不戴口罩也不會認出來，可能是我走路很快！」鬼頭明里也歡迎大家，如果在台灣街頭遇到她可以打招呼。

聲優鬼頭明里在新莊Zepp New Taipei舉行見面會。（大鴻藝術提供）聲優鬼頭明里在新莊Zepp New Taipei舉行見面會。（大鴻藝術提供）

提到美食，鬼頭明里至今還沒品嚐台灣味，不過喜歡吃軟細拉麵的她，聽到粉絲大力推薦台灣的蚵仔麵線、牛肉麵時露出感興趣的神情，更開心表示若有機會想親手煮咖哩給台灣粉絲吃，「如果要一次煮給大家，有很多的粉絲的話，快速大量能做出來的就是咖哩！」並相約要舉辦「咖哩大會」，引來全場歡呼。

聲優鬼頭明里在新莊Zepp New Taipei舉行見面會。（大鴻藝術提供）聲優鬼頭明里在新莊Zepp New Taipei舉行見面會。（大鴻藝術提供）

提到聲優這個職業，被問到是怎麼保養喉嚨的？鬼頭明里表示：「我的喉嚨很強健，我什麼都沒有做，不過我本來就不喜歡吃辣的、喝酒，不不用特別克制這樣，平常演出配音的時候會大吼大叫，大聲唱歌、喉嚨都不會癢，平常睡覺的時候，開冷氣、暖氣一整天，都不怕喉嚨乾。」當主持人轉達粉絲詢問，好奇她的穿搭秘訣時，鬼頭明里笑說雖然平時很喜歡研究時尚，但由於聲優工作需要長時間錄音，現在會特別選擇材質柔軟、不易發出摩擦聲的布料，展現對專業的細緻要求。

聲優鬼頭明里在新莊Zepp New Taipei舉行見面會。（大鴻藝術提供）聲優鬼頭明里在新莊Zepp New Taipei舉行見面會。（大鴻藝術提供）

壓軸的迷你演唱會中，她接連帶來《キミのとなりで（在你身邊）》、《夢の糸（暫譯：夢之絲）》、《No Continue》、《Tiny Light》、《Fly-High-Five!》等多首人氣歌曲，以充滿感染力的歌聲與舞台魅力征服全場後，她親自抽出幸運粉絲送上珍貴親簽拍立得，還不斷嘴甜用中文向大家告白說「謝謝」、「喜歡」，在全場歡呼聲中為這場盛會畫下完美句點。

☆飲酒過量，有害健康☆

