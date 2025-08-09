晴時多雲

娛樂 最新消息

米可白為愛改信基督「心被愛填滿」 孫綻曝受洗照放閃：生日快樂

米可白受洗成為基督徒。（翻攝自Instagram）米可白受洗成為基督徒。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白與孫綻穩定交往2年，兩人宗教信仰不同，孫綻是虔誠基督徒，她受男友影響改信基督教，並於今（9日）受洗成為基督徒。她說：「我選擇在8月9日受洗，是因為我想回應這份愛，也希望有一天，我能把這份愛分享出去，讓更多人得到幫助，找到平安。」

孫綻在社群分享米可白受洗照，寫道：「What a wonderful, Happy Day，生日快樂。」米可白實際的出生月份是4月，孫綻所說的「生日快樂」指的是「重生」。他透過經紀公司回應：「謝謝大家關心，我很感動，感謝上帝在我們生命中發生了很多奇妙的事，讓我們都感受到了滿滿的愛與溫暖，也希望把這份愛分享出去！」

米可白受洗成為基督徒，男友孫綻曬照喊「生日快樂」慶祝重生。（翻攝自Instagram）米可白受洗成為基督徒，男友孫綻曬照喊「生日快樂」慶祝重生。（翻攝自Instagram）

米可白在臉書表示，接觸基督信仰約2年，真正觸動她心靈的，是接觸一年半後聽到牧師的一場講道，「那天的信息深深打動了我，就像天父親自在對我說話，彷彿在對我說：『孩子，來到我的懷裡吧。我捨不得你一直這麼辛苦。你可以軟弱，不需要再那麼堅強了。』」那一瞬間，她淚如雨下，直言：「我從未如此清楚地感覺到，原來我也可以被擁抱、被接納。」當天她請牧師為她做「決志禱告」，「從那天起，我的心被愛填滿了」。

米可白說，自從信仰進入生活，自己多了許多平安與溫暖，與身邊人的關係也漸漸改善，「我變得更有耐心，也更能溫柔地面對自己與他人。對我來說，這份信仰最寶貴的地方，就是『愛』，不是條件交換的愛，不是『我夠好才配被愛』，而是天父那種無條件的接納、包容與陪伴，這是我過去從未真正體會過的」。

也因為這份愛，她渴望成為更有愛的人，學著用愛的眼光看待事情與人，學著理解與體諒，「我常常想，如果這樣的愛，也能傳遞給那些正在難過、迷失或孤單的人，那該有多好」。

點圖放大body

