《鬼滅》樂團現身成人展 Hiro獨自受訪：想帶老婆去九份

MY FIRST STORY的Hiro代表團體接受訪問，表示想要去九份逛逛。（和協整合行銷提供）MY FIRST STORY的Hiro代表團體接受訪問，表示想要去九份逛逛。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾樂團MY FIRST STORY今天（9日）在南港展覽館演出，主唱Hiro暌違9年來台，這次還帶著老婆山本舞香一起來，夫妻倆還討論要不要一起去九份，只可惜因為時間問題沒辦法前往。他聽聞「肉圓」很像是《神隱少女》中千尋父母變成豬的神祕食物，驚呼「好想吃吃看」。

MY FIRST STORY昨天來台，吸引數十名粉絲接機，Hiro表示：「我們亞巡去了滿多的地方，只有在台灣才看到如此熱情的粉絲，有一種我變成國際巨星的感覺！」他此行行程緊湊，沒辦法去九份，聽聞九份並不是《神隱少女》的取景地，直呼「太衝擊了！好難過」，希望下次能私下來台旅遊。

Hiro昨天帶著太太山本舞香現身機場，夫妻倆恩愛畫面被捕捉。（記者王文麟攝）Hiro昨天帶著太太山本舞香現身機場，夫妻倆恩愛畫面被捕捉。（記者王文麟攝）

由於MY FIRST STORY的表演場地在南港展覽館，因為文博會的活動導致演出延遲半小時，剛好對面就是成人展，Nob、Teru及Kid'z被直擊現身成人展，還大方幫粉絲簽名、拍照，讓網友笑說，「還真的是要逛成人展才延後」、「這樣延後我反而可以接受了」、「笑了，這樣延遲我可以理解」。而Hiro受訪被問到有沒有去「展覽」逛逛？表示「我不知道有什麼展覽欸」。

MY FIRST STORY的Hiro感謝《鬼滅之刃》。（和協整合行銷提供）MY FIRST STORY的Hiro感謝《鬼滅之刃》。（和協整合行銷提供）

MY FIRST STORY去年因與HYDE獻唱《鬼滅之刃柱訓練篇》的主題曲《夢幻》，知名度再上一層樓。他透露，此次亞巡的契機正是《鬼滅之刃》，「日本動漫對日本人來說很驕傲，這對日本人來說太理所當然，很值得驕傲，這次因為唱了《鬼滅》而有很多人認識我們，我覺得必須透過音樂做更多互動，才會想要做這次亞巡。」

他很感謝《鬼滅之刃》，「一直以來用樂團這個形式來跟大家交流，《鬼滅之刃》是另一個文化的形式，這兩件不同的事情，透過這樣的合作，讓日本以外的人認識我們，這也是動漫才有的力量，非常感謝《鬼滅之刃》。」他舉例，像是這次舉行亞巡的契機，就是因為《夢幻》這首歌所帶來的力量。

MY FIRST STORY的Hiro表示，絕對不會再讓粉絲等這麼久了。（和協整合行銷提供）MY FIRST STORY的Hiro表示，絕對不會再讓粉絲等這麼久了。（和協整合行銷提供）

今年是他們成軍15年，Hiro表示，過去就希望能夠去海外，沒想到團體竟然真的邁向15年個年頭，這次亞巡對MY FIRST STORY來說是全新的一步。最後他提到2018年演唱會因故取消，讓大家久等了，「想對等很久的粉絲表達感謝，我們會將惋惜的心情轉為力量，全心全意演出。」

