（新碟快報）系列最賣座確定拍續集！《絕命終結站 血脈》新血重生

《絕命終結站 血脈》創下25年來系列最高評價。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專題報導〕為經典系列注入新血的《絕命終結站 血脈》，實體影音正式在台上架，這部創下25年來系列最高評價的作品，不僅血腥、恐怖、荒唐，且娛樂性十足！描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。

《絕命終結站》系列自2000年首集上映以來，就靠著創意十足的離奇死法，成為影史最具代表性的恐怖片系列。最新一集《絕命終結站 血脈》則是該系列首度開創以「血脈」作為死神找下個目標的方式，讓經典恐怖片IP再度找到全新的恐懼來源，過去曾多次現身的神秘驗屍官也將於本集揭開神祕身世。

請繼續往下閱讀...

《絕命終結站 血脈》在台還推出UHD+BD限量鐵盒版。（得利影視提供）

最新續作《絕命終結站 血脈》此次在台推出包括UHD+BD、BD以及DVD，UHD+BD更有限量鐵盒版本供影迷收藏，藍光BD特別收錄包括導演亞當史坦，及查克利普夫斯基隨片講評、死亡與他們同在：《絕命終結站 血脈》片場花絮、血脈的衆多死亡‧布魯沃斯的傳承。

影史經典《日落大道》（又名：紅樓金粉）歡慶75週年，改編音樂劇也正在台灣上演。電影版首次以壯觀的4K超高畫質全新修復與重製，準備好迎接它的注目時刻。該片描述曾是好萊塢傳奇的影星諾瑪，如今卻成為被遺忘的人。當落魄的年輕編劇喬吉利斯誤闖進她日漸衰敗的豪宅時，便一步步陷入她那由執念與妄想交織而成的網羅之中。

《日落大道》歡慶75週年推出UHD單碟紀念版。（得利影視提供）

本是一個機會的開始，卻迅速演變成一場更危險的惡夢。本片被廣泛譽為電影黃金時代的經典之一，是對好萊塢循環體系的黑暗、扭曲且陰森的凝視。在這裡，青春是籌碼，才華稍縱即逝，而聚光燈終將熄滅。《日落大道》UHD單碟75週年版已在台上架。

此外，上映時廣受好評的《超時空武士》也在台推出BD及DVD。該片描述幕末戰火綿延，新座衛門和同伴深夜與仇敵對決，剎那間雷鳴閃電，再醒來竟已是白天，街道風景沒變但周遭對話不斷重演，想助人一臂之力還被罵不要干擾拍片，原來他已穿越百年，太平世代無需武士拔劍。

頓失所依的他暈倒在寺廟前，被廟主撿回休養一起看電視吃甜點，放映的時代劇讓他從驚嚇不已看到淚流滿面，就此決心轉行去當臨演。本以為能安穩度日與過去再無關聯，沒想到那一夜有著更多祕密等著他去發現。

《超時空武士》實體影音已在台上架。（得利影視提供）

導演安田淳一受《一屍到底》啟發，一人身兼十一職以超低成本拍攝，在日本異軍突起叫好又叫座，搖身成為矚目新星。山口馬木也大展笑中帶淚的靈魂演技，從武士轉世變成專門挨劍的武行，為沒落的時代劇產業與武士精神斬出生路。片中刻劃的拍片仔的電影魂，放諸今日亦叫人熱血沸騰。藍光BD特別收錄導演及演員訪談，還有刪除鏡頭。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法