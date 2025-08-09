晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（新碟快報）系列最賣座確定拍續集！《絕命終結站 血脈》新血重生

《絕命終結站 血脈》創下25年來系列最高評價。（華納兄弟提供）《絕命終結站 血脈》創下25年來系列最高評價。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專題報導〕為經典系列注入新血的《絕命終結站 血脈》，實體影音正式在台上架，這部創下25年來系列最高評價的作品，不僅血腥、恐怖、荒唐，且娛樂性十足！描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。

《絕命終結站》系列自2000年首集上映以來，就靠著創意十足的離奇死法，成為影史最具代表性的恐怖片系列。最新一集《絕命終結站 血脈》則是該系列首度開創以「血脈」作為死神找下個目標的方式，讓經典恐怖片IP再度找到全新的恐懼來源，過去曾多次現身的神秘驗屍官也將於本集揭開神祕身世。

《絕命終結站 血脈》在台還推出UHD+BD限量鐵盒版。（得利影視提供）《絕命終結站 血脈》在台還推出UHD+BD限量鐵盒版。（得利影視提供）

最新續作《絕命終結站 血脈》此次在台推出包括UHD+BD、BD以及DVD，UHD+BD更有限量鐵盒版本供影迷收藏，藍光BD特別收錄包括導演亞當史坦，及查克利普夫斯基隨片講評、死亡與他們同在：《絕命終結站 血脈》片場花絮、血脈的衆多死亡‧布魯沃斯的傳承。

影史經典《日落大道》（又名：紅樓金粉）歡慶75週年，改編音樂劇也正在台灣上演。電影版首次以壯觀的4K超高畫質全新修復與重製，準備好迎接它的注目時刻。該片描述曾是好萊塢傳奇的影星諾瑪，如今卻成為被遺忘的人。當落魄的年輕編劇喬吉利斯誤闖進她日漸衰敗的豪宅時，便一步步陷入她那由執念與妄想交織而成的網羅之中。

《日落大道》歡慶75週年推出UHD單碟紀念版。（得利影視提供）《日落大道》歡慶75週年推出UHD單碟紀念版。（得利影視提供）

本是一個機會的開始，卻迅速演變成一場更危險的惡夢。本片被廣泛譽為電影黃金時代的經典之一，是對好萊塢循環體系的黑暗、扭曲且陰森的凝視。在這裡，青春是籌碼，才華稍縱即逝，而聚光燈終將熄滅。《日落大道》UHD單碟75週年版已在台上架。

此外，上映時廣受好評的《超時空武士》也在台推出BD及DVD。該片描述幕末戰火綿延，新座衛門和同伴深夜與仇敵對決，剎那間雷鳴閃電，再醒來竟已是白天，街道風景沒變但周遭對話不斷重演，想助人一臂之力還被罵不要干擾拍片，原來他已穿越百年，太平世代無需武士拔劍。

頓失所依的他暈倒在寺廟前，被廟主撿回休養一起看電視吃甜點，放映的時代劇讓他從驚嚇不已看到淚流滿面，就此決心轉行去當臨演。本以為能安穩度日與過去再無關聯，沒想到那一夜有著更多祕密等著他去發現。

《超時空武士》實體影音已在台上架。（得利影視提供）《超時空武士》實體影音已在台上架。（得利影視提供）

導演安田淳一受《一屍到底》啟發，一人身兼十一職以超低成本拍攝，在日本異軍突起叫好又叫座，搖身成為矚目新星。山口馬木也大展笑中帶淚的靈魂演技，從武士轉世變成專門挨劍的武行，為沒落的時代劇產業與武士精神斬出生路。片中刻劃的拍片仔的電影魂，放諸今日亦叫人熱血沸騰。藍光BD特別收錄導演及演員訪談，還有刪除鏡頭。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中