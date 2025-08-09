晴時多雲

韓國導演偷偷來！朴贊郁不配合罷工 遭美國編劇工會開除

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國知名導演朴贊郁今天（9日）傳出遭到美國編劇工會（WGA）開除，原因是他們在罷工期間參與了HBO迷你劇集《同情者》（The Sympathizer）的劇本創作，兩人也並未對此提出異議。

唐麥克凱勒（左）、朴贊郁遭美國編劇工會開除。（路透社）唐麥克凱勒（左）、朴贊郁遭美國編劇工會開除。（路透社）

根據《綜藝報》報導，朴贊郁與加拿大演員兼編劇唐麥克凱勒（Don McKellar）共同參與了《同情者》的創作，該劇改編自2015年出版同名小說，由侯宣德（Hoa Xuande）、小勞勃道尼（Robert Downey, Jr.）主演。

美國編劇工會先前宣布，對7位在2023年罷工期間涉嫌違規的7位編劇進行處分，其中4位編劇在選擇上訴時已公開身分，另外3位遭處分的編劇身分未明。

朴贊郁（右）在2024年出席《同情者》的紅毯。（達志影像）朴贊郁（右）在2024年出席《同情者》的紅毯。（達志影像）

至於非工會會員會如何？《朝鮮日報》報導，朴贊郁將無法擔任工會管轄內的美國影視項目中的編劇，同時也無法享有WGA保障的最低工資、分紅等福利待遇，之後只能在「非工會」合約的情況下進行，等同限制了朴贊郁的工作機會。

現年61歲的朴贊郁曾經執導《原罪犯》、《下女的誘惑》、《分手的決心》等電影，他的新作 《無可奈何》由李炳憲搭檔孫藝真主演，入圍今年威尼斯主競賽單元，該片將在9月於韓國上映。

