娛樂 日韓

直擊2NE1太辣了！CL爆乳御姐風抵台 桃園機場空氣好香

2NE1 CL坐後方，Minzy、Dara親切揮手。（記者劉信德攝）2NE1 CL坐後方，Minzy、Dara親切揮手。（記者劉信德攝）

〔記者劉信德、廖俐惠／台北-桃園報導〕台中韓星拼盤演唱會「K-POP Masterz 2025 In Taiwan」在明天（10日）登場，儘管朴春暫停活動，不過2NE1三名成員仍帥氣現身，與宣美搭乘同班機抵達，吸引許多粉絲朝聖。

宣美有夠卡哇伊。（記者劉信德攝）宣美有夠卡哇伊。（記者劉信德攝）

車子在行駛中，宣美還特別轉頭揮手，親和力十足。（記者劉信德攝）車子在行駛中，宣美還特別轉頭揮手，親和力十足。（記者劉信德攝）

宣美黑色長直髮搭配咩咩頭看起來超逆齡。（記者劉信德攝）宣美黑色長直髮搭配咩咩頭看起來超逆齡。（記者劉信德攝）

宣美熱情向媒體揮手。（記者劉信德攝）宣美熱情向媒體揮手。（記者劉信德攝）

2NE1的CL、Dara、Minzy以及宣美，今天搭乘大韓航空KE185班機抵達桃園機場，33歲宣美身穿全黑勁裝，一出關就熱情向媒體揮手，她的黑色咩咩頭搭配長直髮有夠美，造型超級逆齡，更不用說那雙辣腿，走過路過都忍不住瞄一眼。

2NE1 CL胸前性感事業線，實在很難裝作沒看見。（記者劉信德攝）2NE1 CL胸前性感事業線，實在很難裝作沒看見。（記者劉信德攝）

2NE1的CL跟Dara完全看不出來，其實Dara才是大姐。（記者劉信德攝）2NE1的CL跟Dara完全看不出來，其實Dara才是大姐。（記者劉信德攝）

2NE1 CL對著鏡頭露出微笑，心情看起來相當好。（記者劉信德攝）2NE1 CL對著鏡頭露出微笑，心情看起來相當好。（記者劉信德攝）

2NE1 CL與媒體揮手，還是有夠帥。（記者劉信德攝）2NE1 CL與媒體揮手，還是有夠帥。（記者劉信德攝）

2NE1 CL出關有夠帥。（記者劉信德攝）2NE1 CL出關有夠帥。（記者劉信德攝）

緊接著宣美出關的是2NE1，可說是三人三色，CL身著御姐風格，牛仔色裙裝搭配藍色針織外套，中間爆乳好身材大露事業線，實在很難不盯著看。Dara則是綠色罩衫、灰白色牛仔褲，妝容看起來雖然比較素，但反而顯得Dara更幼齒，根本看不出來已經40歲。年紀最小的Minzy金色短髮，穿著短裙（可能是褲裙）以及及膝襪亮麗現身，看起來青春有活力。

2NE1 Dara妝不濃，反而顯得更幼齒，誰看得出來她已經40歲，右為Minzy。（記者劉信德攝）2NE1 Dara妝不濃，反而顯得更幼齒，誰看得出來她已經40歲，右為Minzy。（記者劉信德攝）

2NE1 Minzy短裙來台超有活力。（記者劉信德攝）2NE1 Minzy短裙來台超有活力。（記者劉信德攝）

