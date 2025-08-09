蛇丸被暴打痛到哀號！凶手曝光...羅時豐允諾會負責醫藥費

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王羅時豐為了拍攝YouTube頻道《大牛比較攬》人氣單元「趣你家蹭飯」，特別前進屏東潮州，突擊百萬YouTuber蛇丸與胡椒，逗趣的互動掀起網友討論。

羅時豐與胡椒媽、胡椒及蛇丸挑戰「心臟病」。（大牛比較攬提供）

由於胡椒的媽媽是羅時豐的鐵粉，這次羅時豐突襲胡椒家，胡椒媽媽一開門見到偶像，就驚聲尖叫後直接嚇到落跑。羅時豐還下跪獻上玫瑰花，讓胡椒媽媽樂得直呼：「你本人真的好帥！」而胡椒的媽媽也使出一身絕活，花了3個小時端出七菜一湯家常菜。

請繼續往下閱讀...

百萬YTR蛇丸腳底板遭羅時豐打到差點去看醫生。（大牛比較攬提供）

有趣的是，在遊戲環節時，羅時豐與胡椒、蛇丸挑戰「心臟病」，沒想到蛇丸比賽墊底，只好接受懲罰被打腳底板。本來胡椒想準備水管懲罰好友，但胡椒媽媽心疼乾兒子蛇丸，只願意提供了蒼蠅拍。

羅時豐為了效果還是大手一揮，讓蛇丸痛得哀號：「牛哥！你是不是以後不想再見面了！」但羅時豐在節目結束後還是不忘提醒蛇丸，若真的太痛先擦藥再去看醫生，幽默笑稱會負責醫藥費。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法