不認《糯米正傳》生涯最差！艾迪墨菲點名這些片更糟

〔記者許世穎／綜合報導〕喜劇天王艾迪墨菲多年後仍力挺自己主演的《糯米正傳》，該片於2007年上映，他在片中一人分飾多角，被許多人認為是讓艾迪在第79屆奧斯卡錯失憑《夢幻女郎》奪得最佳男配角的機會。

艾迪當時在《糯米正傳》上映前一週多獲得奧斯卡提名，在此之前，他已憑藉金球獎與演員工會獎的勝利，成為當年奧斯卡男配角大熱門。然而《糯米正傳》上映後慘遭影評人抨擊，最後由《小太陽的願望》的亞倫阿金奪下最佳男配角獎，業界更將艾迪落敗歸咎於所謂的「糯米效應」。

艾迪墨菲在《糯米正傳》分飾多角，包括主角糯米和他老婆大肉包。（翻攝自YouTube）

近日艾迪接受Complex節目《360 With Speedy Morman》視訊訪問，當主持人稱《糯米正傳》是他最差的電影之一時，他立即反駁，並迅速點名《星際冒險王》與《搖錢樹》更糟。

艾迪表示「我愛《糯米正傳》，電影上映的時候，正好在我剛獲得奧斯卡提名之後。當時有文章寫著：『他拍了這個，他怎麼能拿奧斯卡？』但那是兩部完全不同的電影。我和我哥哥查理一起寫了《糯米正傳》，我們覺得它很好笑。」

他也提到當年諷刺爛片的「金酸莓獎」給了他最爛女主角、最爛男主角，甚至還頒了「十年最爛男演員」給他，「我當時心想：『拜託，這片沒那麼爛吧。』」艾迪也補充：「我喜歡《糯米正傳》，直到今天，我依然喜歡。裡面有些橋段至今仍能讓我發笑。」

艾迪墨菲2019年憑《我叫多麥特》強勢回歸。（資料照，Netflix提供）

《糯米正傳》在2007年金酸莓獎中奪下最爛男主角、最爛男配角以及最爛女配角（都是艾迪）。而「十年最差男演員」的頭銜則在2009年頒給墨菲，之後他發誓不再接爛片。2019年，他憑Netflix電影《我叫多麥特》強勢回歸，金酸莓獎甚至頒發「救贖獎」來肯定他的反彈表現。

