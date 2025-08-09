劉品言婚後首慶生！尪送手機殼當生日禮 她翻白眼笑喊：是很可愛啦

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言6月喜曝帶球嫁前偶像男團SpeXial成員連晨翔，她昨（8日）過37歲生日，透露收到老公送的花束及聯名手機殼，笑喊：「明年就有人跟你說父親節快樂了，但還是會過我的生日。」

連晨翔年底將當爸，他在父親節感性寫道：「8月8號雙份的快樂，爸爸父親節快樂，太太生日快樂。」當天應景準備了玫瑰花束、聯名手機殼獻太座，劉品言開心秀出愛的禮物，打趣說：「老公送我的生日禮物，是手機（的）殼，很可愛啦。」文末附上翻白眼的表情符號，她之後補充說：「好啦！不只有手機殼，還送我可愛的驚喜。」原來連晨翔還附送了一支新手機，展現滿滿求生欲。

劉品言人緣極佳，慶生攤超多場，每一頓飯都充滿著愛。她感性說：「不管我成為了什麼身分，都是被好好愛著。」她的孕期已進入6個月，也越來越感受到「有孩子的時代要來了」。回顧過去的自己，她感慨時光飛逝，也慶幸遇到很多人、做到很多事，收穫滿滿、心存感恩，「今年更特別一次得到了三樣禮物，有小孩有先生有自己的家庭，還是想貪心的用生日再許三個願，願我愛的以及愛我的，都能擁有各種自由，身心自由，行動自由，財富自由。」

劉品言往年生日都會舉辦與粉絲同歡的慶生活動，但今年因懷孕而暫停。她說：「謝謝所有在我生命裡的每一位，有你們的每一天都如生日一樣快樂，謝謝每份愛。今年沒有生日會，還是收穫滿滿。」她的老公連晨翔留言：「不管是什麼身分，妳是最棒的！」

