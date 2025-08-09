晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

劉品言婚後首慶生！尪送手機殼當生日禮 她翻白眼笑喊：是很可愛啦

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言6月喜曝帶球嫁前偶像男團SpeXial成員連晨翔，她昨（8日）過37歲生日，透露收到老公送的花束及聯名手機殼，笑喊：「明年就有人跟你說父親節快樂了，但還是會過我的生日。」

劉品言（右）目前懷孕6個月，年底將與連晨翔迎接寶寶出生。（翻攝自臉書）劉品言（右）目前懷孕6個月，年底將與連晨翔迎接寶寶出生。（翻攝自臉書）

連晨翔年底將當爸，他在父親節感性寫道：「8月8號雙份的快樂，爸爸父親節快樂，太太生日快樂。」當天應景準備了玫瑰花束、聯名手機殼獻太座，劉品言開心秀出愛的禮物，打趣說：「老公送我的生日禮物，是手機（的）殼，很可愛啦。」文末附上翻白眼的表情符號，她之後補充說：「好啦！不只有手機殼，還送我可愛的驚喜。」原來連晨翔還附送了一支新手機，展現滿滿求生欲。

劉品言過37歲生日。（翻攝自臉書）劉品言過37歲生日。（翻攝自臉書）

劉品言人緣極佳，慶生攤超多場，每一頓飯都充滿著愛。她感性說：「不管我成為了什麼身分，都是被好好愛著。」她的孕期已進入6個月，也越來越感受到「有孩子的時代要來了」。回顧過去的自己，她感慨時光飛逝，也慶幸遇到很多人、做到很多事，收穫滿滿、心存感恩，「今年更特別一次得到了三樣禮物，有小孩有先生有自己的家庭，還是想貪心的用生日再許三個願，願我愛的以及愛我的，都能擁有各種自由，身心自由，行動自由，財富自由。」

劉品言（右）目前懷孕6個月，年底將與連晨翔迎接寶寶出生。（翻攝自臉書）劉品言（右）目前懷孕6個月，年底將與連晨翔迎接寶寶出生。（翻攝自臉書）

劉品言（右）與郭書瑤慶生。（翻攝自臉書）劉品言（右）與郭書瑤慶生。（翻攝自臉書）

連晨翔送花束慶劉品言生日。（翻攝自臉書）連晨翔送花束慶劉品言生日。（翻攝自臉書）

劉品言（左）母難日當天與媽媽一同慶生。（翻攝自臉書）劉品言（左）母難日當天與媽媽一同慶生。（翻攝自臉書）

劉品言往年生日都會舉辦與粉絲同歡的慶生活動，但今年因懷孕而暫停。她說：「謝謝所有在我生命裡的每一位，有你們的每一天都如生日一樣快樂，謝謝每份愛。今年沒有生日會，還是收穫滿滿。」她的老公連晨翔留言：「不管是什麼身分，妳是最棒的！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中