昔健康亮紅燈推外景！浩子鬆口曝近況 阿翔2症狀纏身

〔記者林欣穎／台北報導〕「浩角翔起」浩子、阿翔與曾智希、主播陳宏宜今（9）日出席公視台語台與華視合製綜藝節目《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會，節目廣發英雄帖給全台體能王者鬥陣來挑戰，極限關卡設計台味滿滿。而近年浩子才因傳出身體不適未再接外景節目，今受訪也透露近況。

浩子（左）、阿翔（右）出席《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會。（記者王文麟攝）

浩子去年傳身體出狀況，隨後也沒再主持外景，如今手握3個節目，他強調自己現在狀況非常好，有在做保養，還幽默表示會避免長時間跟小孩相處，現在在YT《鬧著玩》節目也是有出外景。

而阿翔的媽媽前陣子因檢查出腦膜瘤住院，當時阿翔時常南北兩地跑探望媽媽，如今透露媽媽狀況好很多，已經恢復正常，活動結束後他也會帶著小孩們回家團聚。

浩子、阿翔與曾智希出席《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會。（記者王文麟攝）

阿翔也說都有近期做健康檢查，近年較常出現腸胃問題、容易脹氣，目前透過中醫調身體，其中還有一項是缺少維生素D，「就是說我很少曬太陽，這我就很納悶，我明明主持這麼多外景。」提到兩年前檢查就被醫生這麼說，現在他會特別撥時間曬曬太陽，主持外景多年的他也說習慣了，冷氣房待久反而會冷。

至於曾智希這次首度與浩角翔起合作主持，浩角翔起是否有向外傳一樣不合？曾智希則笑說：「沒有想像中那麼嚴重，私底下會講話！」阿翔也幽默接梗稱曾智希是他們的和事佬。

