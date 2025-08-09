《馴鹿大冒險》父親節「爸」佔觀眾的愛！佳節特映台中搶先看

〔記者許世穎／台北報導〕由芬蘭動畫名導卡里尤索南、丹麥動畫舵手約根列爾登聯手打造的最新動畫《馴鹿大冒險：超越北極光》，昨晚（8日）在台中大遠百威秀影城舉行「父親節親子特映會」，吸引上百位觀眾到場，場面十分熱鬧，許多家庭更為歡慶父親節全家出動，一起享受溫馨的電影之夜。

《馴鹿大冒險：超越北極光》由芬蘭領銜，德國、丹麥及愛爾蘭等4國聯合製作。（海鵬提供）

該活動為響應台中市「中山73影視藝文空間」的「出走放映計畫」，為拓展更多元的觀影族群、出走至戲院辦理放映活動，台中市新聞局副局長陳瑜出席表示，為回饋台中市的影迷朋友對「中山73」的喜愛，特別選映這部親子電影搶先首映，更以中文配音版欣賞，讓觀看年齡更無門檻。

「中山73」在選片上同時納入適合親子觀看的動畫片。（中山73提供）

陳瑜更表示，「中山73」營運進入第八年，持續以「放映藝術電影」為首要工作，但為培育影視文化根基，在選片上也納入適合親子觀看的動畫片，以及在台中在地拍攝的劇情片等，持續往藝術人文與影視友善的城市願景邁進。

台中市新聞局副局長陳瑜（左）及台中市影視發展基金會執行長張婉榆，出席欣賞動畫電影《馴鹿大冒險：超越北極光》。（中山73提供）

《馴鹿大冒險：超越北極光》將於8月22日中、英文版同步在台上映。台中市影視發展基金會執行長張婉榆補充表示，「中山73」8月強片接力獻映，除了《馴鹿大冒險》外，更有日本話題小說改編電影《惡夏》、奧斯卡最佳動畫電影《喵的奇幻漂流》及澳洲冒險動畫喜劇《當我們懶在一起》等精采電影，歡迎所有影迷前來「中山73」看電影度過愉快的暑假時光。

