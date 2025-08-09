晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《馴鹿大冒險》父親節「爸」佔觀眾的愛！佳節特映台中搶先看

〔記者許世穎／台北報導〕由芬蘭動畫名導卡里尤索南、丹麥動畫舵手約根列爾登聯手打造的最新動畫《馴鹿大冒險：超越北極光》，昨晚（8日）在台中大遠百威秀影城舉行「父親節親子特映會」，吸引上百位觀眾到場，場面十分熱鬧，許多家庭更為歡慶父親節全家出動，一起享受溫馨的電影之夜。

《馴鹿大冒險：超越北極光》由芬蘭領銜，德國、丹麥及愛爾蘭等4國聯合製作。（海鵬提供）《馴鹿大冒險：超越北極光》由芬蘭領銜，德國、丹麥及愛爾蘭等4國聯合製作。（海鵬提供）

該活動為響應台中市「中山73影視藝文空間」的「出走放映計畫」，為拓展更多元的觀影族群、出走至戲院辦理放映活動，台中市新聞局副局長陳瑜出席表示，為回饋台中市的影迷朋友對「中山73」的喜愛，特別選映這部親子電影搶先首映，更以中文配音版欣賞，讓觀看年齡更無門檻。

「中山73」在選片上同時納入適合親子觀看的動畫片。（中山73提供）「中山73」在選片上同時納入適合親子觀看的動畫片。（中山73提供）

陳瑜更表示，「中山73」營運進入第八年，持續以「放映藝術電影」為首要工作，但為培育影視文化根基，在選片上也納入適合親子觀看的動畫片，以及在台中在地拍攝的劇情片等，持續往藝術人文與影視友善的城市願景邁進。

台中市新聞局副局長陳瑜（左）及台中市影視發展基金會執行長張婉榆，出席欣賞動畫電影《馴鹿大冒險：超越北極光》。（中山73提供）台中市新聞局副局長陳瑜（左）及台中市影視發展基金會執行長張婉榆，出席欣賞動畫電影《馴鹿大冒險：超越北極光》。（中山73提供）

《馴鹿大冒險：超越北極光》將於8月22日中、英文版同步在台上映。台中市影視發展基金會執行長張婉榆補充表示，「中山73」8月強片接力獻映，除了《馴鹿大冒險》外，更有日本話題小說改編電影《惡夏》、奧斯卡最佳動畫電影《喵的奇幻漂流》及澳洲冒險動畫喜劇《當我們懶在一起》等精采電影，歡迎所有影迷前來「中山73」看電影度過愉快的暑假時光。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中