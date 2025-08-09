過去20年只拍《阿凡達》 金獎大導撇只為賺錢「希望對世界帶來正面影響」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕金獎鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》預計今年底推出系列第3部《阿凡達：火與燼》，他近日接受《滾石》專訪時表示，自己在過去20年全心投入該系列，不只是為了賺取鉅額票房，而是希望能「對世界帶來一些正面影響」。

由柯麥隆執導的《阿凡達》2009年上映，加上後來重映，累積票房高達29.23億美金（約台幣873.1億元），至今仍是全球票房最高的電影；2022年的續集《阿凡達：水之道》則以23.2億美金（約台幣692.98億元）位列影史全球票房第3名。

請繼續往下閱讀...

詹姆斯柯麥隆持續拍攝《阿凡達》系列。（二十世紀影業提供）

柯麥隆表示：「在過去20年裡，我說服自己繼續拍《阿凡達》，理由不是我們賺了多少錢，而是希望它能帶來一些好處，它能讓我們彼此連結，能讓我們與自己那個與自然相連、尊重自然的失落面向重新建立連結，還有這些相關的一切。」

不過柯麥隆也坦言，光靠這樣的力量還是有限的，電影當然不能完全解決人類的問題，「因為有時候人們只想要娛樂，不想被這種方式挑戰。我把《阿凡達》視為一種『特洛伊木馬』策略，先把觀眾帶進娛樂的包裝裡，再在他們的大腦和心靈裡慢慢發揮作用。」

即將滿71歲的柯麥隆正著手開發改編自奇幻小說的新片《惡魔》（暫譯，The Devils），以及改編自《廣島末班列車：1945原爆生還者的真實故事》的《廣島幽靈》（暫譯，Ghosts of Hiroshima），但短期內他仍會留在潘朵拉的世界。

《阿凡達：火與燼》將於今年底壓軸登場。（二十世紀影業提供）

柯麥隆目前正為系列第3集《阿凡達：火與燼》進行後製，該片將於今年底上映。他接受《帝國》雜誌訪問時透露，自己狀態良好，有信心親自執導《阿凡達4》與《阿凡達5》，「沒有理由不拍，我很健康，也已準備好，我必須用充沛的精力和活力來應付接下來6、7年的龐大工作量。」

回溯柯麥隆上一次拍攝非《阿凡達》題材的電影，已經是1997年轟動全球、撼動影史的《鐵達尼號》。他2022年接受《帝國》訪問時也曾說，自己不介意長期留在同一個系列，因為《阿凡達》世界規模龐大，「我幾乎能在裡面講述我想講的大部分故事，並嘗試我希望探索的許多風格技巧。」

柯麥隆也以《星際大戰》之父喬治盧卡斯、還有《星艦迷航記》創作者金羅登貝瑞為例，「人們總會問我們：『為什麼一直在同一個……』為什麼喬治盧卡斯會一直做同一個東西？為什麼金羅登貝瑞也一樣？因為當你和觀眾建立了連結，為什麼要浪費它？為什麼要重新開始一個可能無法建立連結的東西呢？」《阿凡達：火與燼》將於12月18日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法