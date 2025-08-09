晴時多雲

娛樂 電視

楊千霈躺病床過父親節！低調開刀險窒息 喪失味覺1週瘦4公斤

〔記者李紹綾／台北報導楊千霈去年與結婚8年的紡織小開洪家傑離婚，昨（8日）透露今年的父親節對她來說沉重又珍貴，她不是在餐桌前慶祝，而是在病床上度過。

楊千霈（右）住院開刀，爸爸在病房陪伴。（翻攝自臉書）楊千霈（右）住院開刀，爸爸在病房陪伴。（翻攝自臉書）

楊千霈在臉書分享病房照，提到自己日前因小病動刀，卻因體質不易止血、容易發炎，讓原本應該很快的復原變成10天的煎熬。她術後不只反覆發燒，還曾因血塊堵住呼吸，差點窒息，「強烈的窒息恐懼感至今揮之不去」，更失去味覺與嗅覺，連吞口水都痛到受不了。愛吃美食、從小被爸爸下廚養大的她，只能靠流質食物維生，「厭世心情跌落谷底，一週就瘦了近4公斤」。

楊千霈在病床上與爸爸比愛心手勢。（翻攝自臉書）楊千霈在病床上與爸爸比愛心手勢。（翻攝自臉書）

這段低潮讓楊千霈第一次真切體會：「有些難關只能靠自己跨越，沒人能替我承受痛苦與恐懼，All by myself……」但幸好有爸爸挺身當她的後盾，不只細心照顧她，還一手幫忙顧兩個女兒，讓她安心休養，「每當我疼痛不堪、沮喪想放棄，看看打點滴的左手刺青『明』，楊老爹的愛就把我從黑暗中拉回來」。

楊千霈住院開刀。（翻攝自臉書）楊千霈住院開刀。（翻攝自臉書）

楊千霈（右）和爸爸感情十分要好。（翻攝自臉書）楊千霈（右）和爸爸感情十分要好。（翻攝自臉書）

楊千霈甜喊：「親愛的楊老爹～史上最強老爸，謝謝你無時無刻守在我們身邊，甚至總在我最脆弱的時候成為我最堅強的後盾，父親節快樂！Love Ü forever。」她最後祝願所有父親健康平安，也承諾會努力康復，回到工作崗位，「願我們都能在人生風雨中更加剛毅、無所畏懼」。

點圖放大header
點圖放大body

