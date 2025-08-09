陳楚生奪歌王「《歌手》內定紙條」流出！網怒嗆：早選好冠軍

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國音樂節目《歌手2025》總冠軍戰剛落幕，結果由陳楚生拿下歌王寶座。節目才剛收官，網路上就炸開了鍋，疑似「賽前內定排名」的手寫紙條照片，在社群平台瘋傳，掀起外界對節目公正性的質疑。

陳楚生《歌手2025》奪冠引爆諸多爭議。（翻攝自微博）

這張照片顯示了7位參賽歌手的姓名與疑似名次順序，第一名正是冠軍陳楚生，接下來依序列出米奇、單依純、李佳薇、Beni、Grace與A-Lin，旁邊甚至還標註了部分選手的搭檔或備註。由於與冠軍戰實際結果高度吻合，不少網友懷疑節目早已「寫好劇本」。

《歌手2025》內定名單疑似外流，引爆網友怒火。（翻攝自微博）

消息傳開後，大批觀眾湧入相關討論串，批評聲浪不斷。有人直言：「這不就是做局嗎？比賽都還沒唱就排好名次了。」也有人對冠軍結果頗有微詞，狠酸：「陳楚生歌王爭議這麼大，說白了就不是大家心儀的歌手。上一季那英也是被罵，現在又說那英含金量高，你們能給她道歉嗎？」

截至目前，《歌手2025》官方尚未對「排名紙條」的真偽與流出來源回應。

