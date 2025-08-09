晴時多雲

娛樂 電影

耗時6個月拍攝！諾蘭新作《奧德賽》宣布殺青

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎「神導」克里斯多夫諾蘭執導新片《奧德賽》從今年2月開拍至今，耗時6個月拍攝，目前正式宣布殺青！電影陸續到了義大利、馬耳他、摩洛哥、希臘、蘇格蘭、冰島、撒哈拉等多地取景，最後一場戲則在洛杉磯完成。

克里斯多夫諾蘭（右）先前被外媒拍到，和湯姆霍蘭德在希臘拍攝《奧德賽》。（達志影像）克里斯多夫諾蘭（右）先前被外媒拍到，和湯姆霍蘭德在希臘拍攝《奧德賽》。（達志影像）

《奧德賽》由諾蘭繼叫好叫座、獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手，跨越全球拍攝，更革命性的全片採用IMAX膠卷拍攝，在商業電影中尚屬首例。這也是荷馬的經典傳奇首度搬上IMAX銀幕，講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，途中遭遇獨眼巨人、女妖與女巫，最終與妻子重逢的傳奇旅程。

《奧德賽》首張中文版前導海報。（UIP提供）《奧德賽》首張中文版前導海報。（UIP提供）

電影主要卡司包括麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、辛蒂亞、安海瑟薇、羅勃派汀森、露琵塔尼詠歐、以及莎莉賽隆等堅強陣容。根據外媒報導，電影成本高達2.5億美金（約台幣74.67億元），打平諾蘭目前成本最高的《黑暗騎士：黎明昇起》。《奧德賽》預計2026年7月17日在台上映。

