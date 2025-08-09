（連線訪問）喜劇大導夫妻檔支持「柏拉圖式關係」 笑爆下一季找史匹柏客串

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕由喜劇天王塞斯羅根和威尼斯影后蘿絲拜恩主演的Apple TV+ 影集《柏拉圖式關係》推出第2季，幕後編導靈魂人物尼可拉斯史托勒與法蘭西斯卡德爾班科，不僅是創作搭檔，更是現實生活中的夫妻，兩人笑言非常相信男女間存在著柏拉圖式的友誼，更說夫妻合作非常輕鬆。

塞斯羅根（右）和蘿絲拜恩一同回歸《柏拉圖式關係》第2季。（Apple TV+ 提供）

影集裡幽默描繪男女間的純友誼與中年轉型難題，備受觀眾共鳴，史托勒也表示：「我們非常支持柏拉圖式的友誼，而且大家常問我，怎麼能跟另一半一起工作？我都說，我不知道，挺輕鬆的啊。」

提到夫妻間合作過程，史托勒指出，這部影集本就圍繞一對男女角色展開，而他們夫妻本身就是最佳對照組，「我們在寫劇本時，法蘭西斯卡會說：『一個女人絕對不會講這種話。』我也會指出類似的問題。我們彼此很尊重。」

《柏拉圖式關係》編導夫妻檔尼可拉斯史托勒（左）與法蘭西斯卡德爾班科，本身也相信存在「柏拉圖式友誼」。（Apple TV+ 提供）

德爾班科則補充，夫妻倆從不特別分工，「或許這種方式很愚蠢又沒效率，但我們就是一起寫所有東西，也一起參加每場製作會議。我不太敢太仔細反省這件事，因為我怕萬一哪天失效怎麼辦？但它就是行得通。」

兩人也透露，創作第2季比起第1季更加順利，原因之一是與主演賽斯與蘿絲本來就有合作經驗，第1季劇本便是以他們的表演風格為基礎開發。史托勒回憶道：「他們兩人之間的化學反應太棒了，整個合作過程也非常愉快。Apple 當時就說：『如果第二季沒有他們，誰還想看啊？』他們做了正確的決定。」

至於是否有機會迎來第三季，塞斯曾公開表示強烈意願：「我很想繼續拍這部影集。這部劇真的很棒，而我覺得，這些角色距離真正『成熟的成年人』，還有很長一段路要走呢。」

塞斯羅根（右）和蘿絲拜恩是影集《柏拉圖式關係》的靈魂人物。（Apple TV+ 提供）

編導夫妻檔則以幽默回應未來展望，笑稱第3季將試圖超越塞斯大受好評、且入圍23項艾美獎的《片廠風雲》客串陣容，甚至喊出夢幻人選：「第3季我們來找史蒂芬史匹柏吧！」史托勒更補一句：「我們得提升自己的水準。」

從夫妻到夥伴，從家庭到職場，史托勒與德班科用行動詮釋了「柏拉圖式」之外的另一種緊密連結，將生活經驗淬鍊為喜劇創作的能量，讓觀眾笑著看見自己，也繼續期待下個篇章的發生。《柏拉圖式關係》第2季已於Apple TV+ 上線，第1季同步上線中。

