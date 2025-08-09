晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

KID錄影體力耗盡快崩潰 突嗆聲吳宗憲：別想閃

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、KID、坤達主持《綜藝玩很大》邁入第11週年，今年特別祭出為期四週的「餐車環島企劃」，從北到南，走遍全台，本週終於迎來最終章台東站。

KID錄影公開嗆聲吳宗憲。（綜藝玩很大提供）KID錄影公開嗆聲吳宗憲。（綜藝玩很大提供）

連續幾週南北奔波，主持群體力幾近耗盡，KID一臉疲態地說：「這次真的是《玩很大》有史以來最累的外景。才剛喘口氣，下一秒製作單位就丟出備料任務，真的快崩潰。」

滿山滿谷的食材擺在眼前，大家盯著那堆堆疊如山的備料，現場一度安靜超傻眼，就在主持群快累昏之際，金曲歌王張震嶽無預警現身，讓吳宗憲、KID和坤達都驚訝得說不出話來。

吳宗憲（左）、張震嶽在高溫下烤雞排。（綜藝玩很大提供）吳宗憲（左）、張震嶽在高溫下烤雞排。（綜藝玩很大提供）

KID立刻使出「激將法」喊話製作人：「要備料可以，但是憲哥不能離開。」吳宗憲一聽立刻回嗆：「我吳宗憲是臨陣脫逃的人嗎？」

於是激將法奏效，吳宗憲頂著40度的高溫與張震嶽兩人準備雞腿排料理。正式進入廚神模式，攜手烤製香噴噴的雞腿排。成果讓所有人口水直流，連憲哥都忍不住讚嘆：「這真的可以開一家星級餐廳，主打這道就夠！」還一語雙關笑說：「這一吃就讓人嶽憲嶽深（越陷越深）！」

吳宗憲等人體力耗盡，沒想到製作單位又丟出備料任務。（綜藝玩很大提供）吳宗憲等人體力耗盡，沒想到製作單位又丟出備料任務。（綜藝玩很大提供）

台東站的亮點不只在美食，還有一場獻給粉絲的限定版草地音樂會。當太陽落下、微風徐來，張震嶽拿起吉他在草地上自彈自唱，開嗓就是全場雞皮疙瘩；魏如昀溫柔獻唱，一曲曲經典旋律讓粉絲陶醉；而坤達更加碼表演16蹲，全場氣氛帶到最高點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中