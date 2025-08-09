《鬼滅之刃》4大亂象別犯！偷拍盜錄快檢舉 未滿12歲屁孩奇招闖關

年度大片《劇場版鬼滅之刃無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，在台上映。（木棉花提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕暑假票房開紅盤，年度大片《劇場版鬼滅之刃無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在8日終於在台上映，記者為您整理電影院4大超NG行為，相信大部分台灣民眾都是奉公守法，但多少還是有一些「老鼠屎」，請一個提醒一個，讓大家有個美好的觀影品質。

進到影廳之後，電影正片跟片尾畫面絕對不能拍，小心觸法。（示意圖，木棉花提供）

一、盜錄偷拍

影廳內從電影正片至片尾演職人員表，本來就不該盜錄、拍攝，先前還曾經因為台灣盜錄偷拍狀況太過嚴重，日方取消與台灣同步上映的計畫，沒想到此次《鬼滅之刃》上映仍然出現偷拍的情況。

盜錄全片po上網這一定要嚴懲之外，影迷朋友為了想要打卡、發限時動態，結果偷偷拍下最後的電影畫面以及演職員表的黑幕，全都是觸法，還可能被放到Threads上被大家譴責公審，甚至被檢舉給代理商木棉花都有可能，所以大家別再以身試法。

如果真的想要打卡，又不知道什麼才能拍、什麼不能拍，不如在場外拍一拍再進場，現在電影院都有《鬼滅之刃》這次相關的海報、看板、燈箱等佈置，看完電影走出影廳仍意猶未盡的話，不妨停下腳步與之合影。

二、爆雷劇透

網路有一句話叫「爆雷者死」！就可知道劇透對影迷來說是大忌中的大忌，儘管《鬼滅之刃》的漫畫已經完結，漫畫派的粉絲或許都已經知道故事劇情以及結局為何，但動畫派還不知道啊！或許真的有人是等了5年，繼《無限列車篇》之後才又看了《鬼滅之刃》，結果不但在網路上被爆雷，有些已經看過電影的觀眾還大剌剌在影廳內討論，實在是十分擾人。

如果真的很想跟人討論，不如找上三五好友一起看，看完電影還能一起討論。如果沒有朋友，或許也可以在網路上發文分享心得，現在Threads上面也有設定「劇透」的馬賽克功能，別「雷」到別人又「雷」到自己。

三、未滿12歲試圖闖關

此次《鬼滅之刃》的電影分級為「輔12」，未滿12歲的小朋友不得進場，就算有家長陪同也不行。代理商木棉花的小編以及影城數度呼籲，沒想到還是有人講不聽，在網路上詢問「哪一家電影院檢查比較鬆」，也有不少電影院員工反映，有家長試圖帶小朋友闖關，還提出「11歲小朋友+9歲小朋友=超過12歲」的歪理想進場，還有小朋友拿不出身分證明，拿悠遊卡、iPASS就想進去看電影，種種操作讓人真的一頭霧水。

已看過此次劇場版的朋友都知道，這一集確實有不少血腥、暴力畫面，連大人恐怕都難以負荷，更何況是12歲以下的小朋友們，「輔12」不無道理，家長恐怕得好好約束孩子們。

全台電影院都有不少《鬼滅之刃》佈景可以拍攝打卡，何必要在影廳內偷拍。（翻攝自木棉花臉書）

四、性騷擾

沒想到《鬼滅之刃》才剛上映，就有戲院傳出性騷擾案件，一名女觀眾指控遭到隔壁男觀眾毛手毛腳，女觀眾長達一小時不敢發聲，直到電影結束才起身喝斥色狼，目前女觀眾已經向警方報案。本來性騷擾就是犯法、最要不得的行為，這種誇張的行為竟然出現在台灣的電影院裡面，實在有夠扯，只能呼籲各位觀眾不管是在看《鬼滅之刃》還是看任何電影，亦或者是生活在這個世界上，絕對要遵守每個人身體的界線，性騷擾這種低級的行為可千萬別再發生。警方已受理報案，確切案件、事情經過有待相關單位調查釐清。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

