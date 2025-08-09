晴時多雲

娛樂 音樂

才靠代孕升格三寶媽！黑澀會妹妹健檢 大腦驚見白點鬆口現況

〔記者陽昕翰／台北報導〕「電商女王」瑪菲司曾是黑澀會妹妹，事業繁忙的她，昨天出席髮品活動透露，有固定做健檢，近期報告出現紅字，發現大腦有不到1公分的白點，目前醫生建議定期追蹤。

瑪菲司表示：「沒有太大狀況，就是繼續觀察，我查網路說可能是退化，應該是真的太忙了。」

與老公結婚多年，瑪菲司5月才透過代孕迎來第三胎，連同先前的兩個女兒，一家五口幸福滿滿。談到升格三寶媽，她笑說假日都會跟老公一起陪小孩，比過去只有兩人世界時感情更好。

瑪菲司出席代言活動。（髮基因提供）瑪菲司出席代言活動。（髮基因提供）

瑪菲司也分享，曾因壓力太大導致後腦勺出現一塊禿髮。她表示，每年雙十一檔期前後最忙，不論倉儲或資金運轉都讓她壓力山大。有次去髮廊被美髮師發現一大塊「鬼剃頭」，讓她相當驚訝，現在則會透過洗頭放鬆心情。

被問到會不會和老公互相洗頭，她笑回：「我們結婚10年了感情沒有好到這樣，但老公會幫我吹頭髮。」至於父親節怎麼過？她說：「因為跟我生日很近，可能（之後）會出國玩一起慶祝，可能去澳門，因為比較近一點。」

