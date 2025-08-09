晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

廖峻三度中風4個月！兒曝「他後悔不已」 不再公開父動態

〔記者蕭方綺／台北報導〕廖峻今年4月三度中風，經緊急治療後已返家休養，由兒子廖錦德照顧。生病至今4個月，中間經過許多風風雨雨，包括廖錦德和廖峻先前經紀人以及自稱主要照顧者的楊小姐對簿公堂，引發各界關注。但廖錦德今突然在社群寫下祝福父親節快樂，提到現在已和爸爸冰釋前嫌，「他後悔不已但也無可奈何，早知如此的話語都是徒勞。」並透露接下來不會再公開父親的動態。

廖錦德（右）認為現在只要爸爸廖峻還健在，就是一種幸福。（資料照）廖錦德（右）認為現在只要爸爸廖峻還健在，就是一種幸福。（資料照）

廖錦德今天凌晨在社群媒體發送遲到一點的「父親節祝福文」，他提到雖然父親節已經過了，但只想跟大家說：「爸爸只有一個，只要還健在，就是一種幸福。」看得出來頗有感慨。

他表示過去的紛擾，靠司法平反，「原諒我不再公開我父親的動態，但我們父子都很好，所有的該說話都坦承相見，他後悔不已但也無可奈何，早知如此的話語都是徒勞，但至少我們還努力的朝著對的方向前進著。」

他向外界喊話，若在街上遇到廖峻，請收起鏡頭，跟他說聲加油，他會萬分感謝你給予他一些空間，「我們都會好好的，大家也請珍惜僅剩的相處時光。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中