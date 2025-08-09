廖峻三度中風4個月！兒曝「他後悔不已」 不再公開父動態

〔記者蕭方綺／台北報導〕廖峻今年4月三度中風，經緊急治療後已返家休養，由兒子廖錦德照顧。生病至今4個月，中間經過許多風風雨雨，包括廖錦德和廖峻先前經紀人以及自稱主要照顧者的楊小姐對簿公堂，引發各界關注。但廖錦德今突然在社群寫下祝福父親節快樂，提到現在已和爸爸冰釋前嫌，「他後悔不已但也無可奈何，早知如此的話語都是徒勞。」並透露接下來不會再公開父親的動態。

廖錦德（右）認為現在只要爸爸廖峻還健在，就是一種幸福。（資料照）

廖錦德今天凌晨在社群媒體發送遲到一點的「父親節祝福文」，他提到雖然父親節已經過了，但只想跟大家說：「爸爸只有一個，只要還健在，就是一種幸福。」看得出來頗有感慨。

他表示過去的紛擾，靠司法平反，「原諒我不再公開我父親的動態，但我們父子都很好，所有的該說話都坦承相見，他後悔不已但也無可奈何，早知如此的話語都是徒勞，但至少我們還努力的朝著對的方向前進著。」

他向外界喊話，若在街上遇到廖峻，請收起鏡頭，跟他說聲加油，他會萬分感謝你給予他一些空間，「我們都會好好的，大家也請珍惜僅剩的相處時光。」

