電影

郭富城照顧罕病女兒一肩扛！大展演技讓人紅眼眶

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕金馬影帝郭富城、香港女神梁詠琪、香港影后鮑起靜及香港新生代潛力女星許恩怡共同演出暖心電影《無名指》，描述罕見疾病家庭的悲歡。電影日前公佈正式預告，郭富城扮演的自暴自棄的爸爸，面對重病的女兒許恩怡，兩人衝突不斷再到溫暖和解，讓人熱淚盈眶。

郭富城（左）在《無名指》和許恩怡扮父女，從衝突不斷再到溫暖和解，讓人熱淚盈眶。（華映提供）郭富城（左）在《無名指》和許恩怡扮父女，從衝突不斷再到溫暖和解，讓人熱淚盈眶。（華映提供）

電影由導演孔令政自編自導，他靠著認識肌肉萎縮症的朋友及家中有長期病患的親友們來進行資料搜集，並找到擅長社會寫實題材的《白日之下》編劇李卓風一起鑽研劇本，力求拍攝一部真實反映到肌肉萎縮症病患者與照顧者所面對的問題的寫實作品，更不諱言是借由故事主人翁鄧辭的樂天積極性格，來鼓勵自己和大家面對生活逆境。

郭富城扮演曾是壁球冠軍選手的鄧叔彥，因不知如何面對從小患上罕見疾病─肌肉萎縮症的女兒，在堅持與放棄間痛苦爭扎，最後竟選擇逃避，一直缺席女兒的成長，父女關係變得疏離甚至不和，而他內心最大的恐懼便是怕將來有一天會認定女兒是個沉重負擔。

《無名指》正式海報。（華映提供）《無名指》正式海報。（華映提供）

其實女兒雖然行動不便，但心中懷抱遠大夢想，生命影響了生命，她的樂觀也讓父親開始力圖振作，而得知女兒想飛到世界看七大奇跡（景），鄧叔彥聞言笑說：「奇跡？我每日都在看……」這段父女之間平凡的對話，讓許多觀眾感動到紅了眼眶，也展現了郭富城細膩的演技。

郭富城也表示，該片劇本非常觸動他，故事內容悲中帶喜，淚中有笑，「我這次演一個不負責任的爸爸，但後來覺醒而決定要重新肩負起照顧家人的責任，導演很用心琢磨劇本，演員之間有很多火花，電影中有說到生活的壓迫、家庭的壓力、親人之間的心結和諒解，相信都會有觸動到大家內心的情節，希望觀眾會喜歡。」《無名指》將於9月19日在台上映。

《無名指》正式預告：




