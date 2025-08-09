晴時多雲

A-Lin《歌手》總決賽墊底！網友怒踢爆1內幕：又被做局

〔記者邱奕欽／台北報導〕《歌手2025》總冠軍戰昨（8日）晚登場，「金曲歌后」A-Lin歷經數周激戰終於挺進決賽，在「幫幫唱」環節邀來另名「金曲歌后」彭佳慧同台助陣，2人聯手演唱林憶蓮經典曲《傷痕》，雙后對唱氣場強烈堪稱夢幻組合，被視為最有實力問鼎冠軍的黃金搭檔，沒想到演出播出後卻意外掀起爭議，遭網友怒轟：「又被做局了！」

中國網友為A-Lin（左）與彭佳慧抱不平，質疑《歌手》節目組不擇手段做局。（翻攝自微博）中國網友為A-Lin（左）與彭佳慧抱不平，質疑《歌手》節目組不擇手段做局。（翻攝自微博）

《歌手2025》在8日晚上舉行總冠軍戰，分為「幫幫唱」及「個人演唱」2部分計分，A-Lin在最受注目的「幫幫唱」環節邀請彭佳慧一起演唱《傷痕》互飆高音但成績不如預期，在最後總排名分數墊底。不少觀眾直言2人在舞台上的表現「像在吵架」，質疑編曲或默契出了問題，彭佳慧得知結果之後當場落淚，自責未幫A-Lin爭取到更好的成績，A-Lin則反過來安慰，足見雙后的好交情。

A-Lin（右）在《歌手2025》決賽「幫幫唱」環節，邀來彭佳慧助陣。（翻攝自微博）A-Lin（右）在《歌手2025》決賽「幫幫唱」環節，邀來彭佳慧助陣。（翻攝自微博）

《歌手》節目組不擇手段做局，連中國網友都看不下去。（翻攝自微博）《歌手》節目組不擇手段做局，連中國網友都看不下去。（翻攝自微博）

《歌手2025》總冠軍最後由陳楚生拿下，但網友一片反彈，許多網友為2位歌后抱不平，指出真正的原因可能是耳麥設備異常，紛紛留言怒轟「佳慧姐耳返（耳麥）沒聲音，A-Lin聽到的也很小聲，又被做局了！」更有網友火大踢爆，在直播的單人機位畫面中，彭佳慧曾提到耳麥問題，但節目組疑似在她說完後立刻切廣告，讓網友質疑不透明操作。

