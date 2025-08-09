晴時多雲

娛樂 音樂

U:NUS首次挑戰虛擬分身演出自己也嚇到 沉浸體驗夢境派對

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團U:NUS即將於8月16日至11月16日，在台北流行音樂中心Live House C舉行「Welcome to U:NUS Verse XR夢境派對」展演，結合音樂、科技與VR沉浸體驗，觀眾只要戴上頭戴式裝置，就能一秒穿越螢幕，宛如置身於U:NUS的音樂宇宙之中。

男團U:NUS邀粉絲進入夢境派對。（Funique提供）男團U:NUS邀粉絲進入夢境派對。（Funique提供）

U:NUS首次挑戰「虛擬分身演出」概念，團員親自戴上頭盔體驗時，也會不小心被嚇到，甚至伸出手來想要觸摸，並說出第一次看自己變成虛擬化身，好像有一種說不出的魅力。

U:NUS成員親自戴上頭盔體驗時，也不小心被嚇到。（Funique提供）U:NUS成員親自戴上頭盔體驗時，也不小心被嚇到。（Funique提供）

這次的展演以U:NUS的4首單曲《A-TOWN》、《塔莉亞》、《哈尼》、《修理偶》為核心，設計出4大異次元音樂場景，也是偶像團體中首度採用4DGS技術打造完整沉浸式演出體驗，有興趣的歌迷可上 Klook 購票。

