全球第8名偉大吉他手！日本新世代鬼才Ichika Nito宣布來台

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新世代鬼才吉他手Ichika Nito將在11月1日（六）於新莊Zepp New Taipei演出，舉行他個人首次台灣專場「ICHIKA NITO -The Moon’s Elbow- TOUR 2025 in TAIPEI」，與期待已久的台灣歌迷一同度過難忘的音樂之夜。

Ichika Nito出身於音樂世家，從小家學淵源的他初次接觸的樂器雖為鋼琴，但卻因為深受吉他與貝斯音色吸引而放棄，從此立志成為出色的獨奏家。他指下彈奏出的旋律花俏又閃亮，聽者彷彿身處華麗的夜晚舞會，擅長以現代日系的編曲風格搭配柔和溫暖的和弦。憑藉其獨創的tapping技法和對音樂的獨特感性，他結合各種爵士、數學搖滾、lofi hip hop等元素營造出自己的風格，迅速風靡全球樂迷的心。

請繼續往下閱讀...

Ichika Nito是日本新世代鬼才吉他手。（大鴻藝術提供）

Ichika Nito在社交媒體平台上的影響力也相當驚人，由於早期他常於Instagram上傳彈奏影片，吸引全球樂迷瘋狂按讚轉發，超過119萬用戶追蹤，而個人YouTube頻道訂閱者更快速突破276萬，是少數擁有此傲人成績的日本吉他手。作為全球最受矚目的新生代吉他手之一，Ichika Nito在吉他玩家必讀聖經、英國雜誌《Total Guitar》所評選的「史上最偉大的100位吉他手」排行榜中榮獲第8名佳績，還贏得美國前衛金屬樂團「夢劇場（ Dream Theater）」的吉他手John Petrucci、英國搖滾天團「何許人合唱團 （The Who）」的吉他手兼聯合創始人Pete Townshend等音樂巨匠的高度讚賞。他亦深受跨界藝術家的支持，從Zedd、Martin Garrix到為Halsey、XXXTentacion等創作歌曲的知名製作人John Cunningham，都對其才華給予了極高的評價。

除了個人成就超群，他也和許多知名音樂人與品牌展開合作，如2018年受到谷川繪音邀請組成團體「ichokoro」並推出單曲專輯《ichiroove》，完成度大獲好評；2021年與天才少年TANAKA、以及知名VOCALOID音樂製作人Sasanomaly組成三人團體「Dios」，首發專輯《逃避行》剛曝光就引起轟動，尤其是Ichika Nito那圓滑流暢、又帶一點如貓舌般粗糙感的吉他演奏，在許多歌迷腦海中留下極深刻的印象。2023年6月，Ichika Nito受邀登上東京展示場，為時尚品牌CHANEL舉辦的「Métiers d'art工坊系列《香奈兒- 達卡》」演奏了日本知名鋼琴巨擘坂本龍一知名曲目《Merry Christmas Mr. Lawrence》，在彰顯日本文化藝術的深厚底蘊時，也向這位已故的大師致敬。

「ICHIKA NITO -The Moon’s Elbow- TOUR 2025 in TAIPEI」將於2025年11月1日（六）於Zepp New Taipei登場，門票採實名抽選制，票價2800元，將於8月11日（一）下午1點起在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於8月15日（五）公布抽選結果。如有剩餘票券，8月21日（四）中午12點起開放一般販售。另外還有好康加碼，本次活動將開放持票者登記抽選限量VIP PASS，加購價2000元，福利包含紀念PASS、SOUND CHECK EVENT、握手會與1對1合照資格、親遞親筆簽名海報、周邊商品優先購買通道等，誠意滿滿。更多售票詳情及演出資訊，請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法