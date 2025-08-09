不輸車銀優！金旻奎《清潭》開槍帥翻 下秒比中指遭馬賽克

《清潭國際高等學校 第2季》金旻奎比中指，在受訪時被打馬賽克。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國校園心理驚悚劇《清潭國際高等學校》第2季上週精彩落幕，因在劇中帥氣爆表而掀起熱議的「二代臉蛋天才」金旻奎，最近受訪透露，在拍第3集的室內射擊戲時，原本是打算要真的要在室內開槍，但最後決定採用他發想的一個手勢「中指」，「導演看了就笑著說很棒，感覺那個橋段和行為很能代表我的角色，對這一場戲最印象深刻」。

金旻奎在《清潭國際高等學校 第2季》耍狠比中指。（翻攝自friDay影音）

由李恩泉、金藝琳（Red Velvet 成員 Yeri）及李鐘赫、朴時佑等新生代演員主演的《清潭國際高等學校》，是一部以貴族高中為背景，主打貧富階級對抗和破解陰謀算計的黑暗校園劇，2023年播出第1季時即已斬獲高人氣，今年6月再推第2季，超越前季的懸疑與反轉再度吸引觀眾目光，劇情最後以出身貧寒的李恩泉，與曾是校園女王的金藝琳聯手，向幕後惡女朴時佑復仇成功，為故事畫下大快人心的結局。

金旻奎在《清潭國際高等學校 第2季》開槍的模樣帥爆。（翻攝自friDay影音）

金藝琳感謝觀眾對《清潭國際高等學校 第2季》的支持。（friDay影音提供）

隨著上週全劇播畢，該劇在各國的收視表現均有不錯的成績。金藝琳本週接受韓媒採訪時，對戲劇獲得好成績表示：「我們私底下曾開玩笑說『只要能進前10名就沒遺憾了』，一開始看到排名上升時還想說『這是真的嗎？』而當排名上升到第2名時，劇組還特地把數據截圖傳給我們。因為大家都是懷著愛去完成這部作品，所以真的很開心。雖然我沒有小孩，但那一刻真的有種孩子在外面得獎回來的感覺。」

李恩泉（左起）、金藝琳、李鐘赫、元奎斌、金旻奎、朴時佑宣傳《清潭國際高等學校 第2季》一起受訪。（friDay影音提供）

她還坦言：「拍第1季時還不知道會有第2季，目前也還沒聽到有關第3季的消息，不過我也不太確定劇情該怎麼延續下去，是不是要去讀清潭大學之類的（笑）。雖然這方面有點煩惱，但光是有第3季的討論就已經讓我覺得感謝又欣慰。完成工作後，也真的覺得很有成就感。」

《清潭國際高等學校 第2季》元奎斌（左起）、金旻奎、李恩泉、金藝琳、李鐘赫、朴時佑。（friDay影音提供）

今天公開了主演群跨海受訪的影片，金藝琳透露：「因為角色的外表總是看起來很華麗，在第2季的內心變得更加複雜了，所以我在造型上下了一點功夫，穿了比第1季更多的衣服，很常與工作人員討論該怎麼呈現」。在前後兩季中先後被柳政厚、元奎斌飾演的親兄弟喜歡的李恩泉，當被問到「自己會選誰時」雖然最後選擇了奎斌，但過程中一度猶豫了一下讓男方當場傻眼，場面十分有趣。

金旻奎因演出《清潭國際高等學校 第2季》人氣增加不少。（friDay影音提供）

而朴時佑回憶起有次到了片場，發現李鐘赫在跟導演討論「要怎麼揪時佑的領口」「要這樣搖晃她肩膀嗎」「要給她肘擊嗎」而感到害怕，呈現出與劇中惡女完全相反的開朗魅力。《清潭國際高等學校》第2季全套10集已完整於friDay影音上架。

