晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

不輸車銀優！金旻奎《清潭》開槍帥翻 下秒比中指遭馬賽克

《清潭國際高等學校 第2季》金旻奎比中指，在受訪時被打馬賽克。（friDay影音提供）《清潭國際高等學校 第2季》金旻奎比中指，在受訪時被打馬賽克。（friDay影音提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國校園心理驚悚劇《清潭國際高等學校》第2季上週精彩落幕，因在劇中帥氣爆表而掀起熱議的「二代臉蛋天才」金旻奎，最近受訪透露，在拍第3集的室內射擊戲時，原本是打算要真的要在室內開槍，但最後決定採用他發想的一個手勢「中指」，「導演看了就笑著說很棒，感覺那個橋段和行為很能代表我的角色，對這一場戲最印象深刻」。

金旻奎在《清潭國際高等學校 第2季》耍狠比中指。（翻攝自friDay影音）金旻奎在《清潭國際高等學校 第2季》耍狠比中指。（翻攝自friDay影音）

由李恩泉、金藝琳（Red Velvet 成員 Yeri）及李鐘赫、朴時佑等新生代演員主演的《清潭國際高等學校》，是一部以貴族高中為背景，主打貧富階級對抗和破解陰謀算計的黑暗校園劇，2023年播出第1季時即已斬獲高人氣，今年6月再推第2季，超越前季的懸疑與反轉再度吸引觀眾目光，劇情最後以出身貧寒的李恩泉，與曾是校園女王的金藝琳聯手，向幕後惡女朴時佑復仇成功，為故事畫下大快人心的結局。

金旻奎在《清潭國際高等學校 第2季》開槍的模樣帥爆。（翻攝自friDay影音）金旻奎在《清潭國際高等學校 第2季》開槍的模樣帥爆。（翻攝自friDay影音）

金藝琳感謝觀眾對《清潭國際高等學校 第2季》的支持。（friDay影音提供）金藝琳感謝觀眾對《清潭國際高等學校 第2季》的支持。（friDay影音提供）

隨著上週全劇播畢，該劇在各國的收視表現均有不錯的成績。金藝琳本週接受韓媒採訪時，對戲劇獲得好成績表示：「我們私底下曾開玩笑說『只要能進前10名就沒遺憾了』，一開始看到排名上升時還想說『這是真的嗎？』而當排名上升到第2名時，劇組還特地把數據截圖傳給我們。因為大家都是懷著愛去完成這部作品，所以真的很開心。雖然我沒有小孩，但那一刻真的有種孩子在外面得獎回來的感覺。」

李恩泉（左起）、金藝琳、李鐘赫、元奎斌、金旻奎、朴時佑宣傳《清潭國際高等學校 第2季》一起受訪。（friDay影音提供）李恩泉（左起）、金藝琳、李鐘赫、元奎斌、金旻奎、朴時佑宣傳《清潭國際高等學校 第2季》一起受訪。（friDay影音提供）

她還坦言：「拍第1季時還不知道會有第2季，目前也還沒聽到有關第3季的消息，不過我也不太確定劇情該怎麼延續下去，是不是要去讀清潭大學之類的（笑）。雖然這方面有點煩惱，但光是有第3季的討論就已經讓我覺得感謝又欣慰。完成工作後，也真的覺得很有成就感。」

《清潭國際高等學校 第2季》元奎斌（左起）、金旻奎、李恩泉、金藝琳、李鐘赫、朴時佑。（friDay影音提供）《清潭國際高等學校 第2季》元奎斌（左起）、金旻奎、李恩泉、金藝琳、李鐘赫、朴時佑。（friDay影音提供）

今天公開了主演群跨海受訪的影片，金藝琳透露：「因為角色的外表總是看起來很華麗，在第2季的內心變得更加複雜了，所以我在造型上下了一點功夫，穿了比第1季更多的衣服，很常與工作人員討論該怎麼呈現」。在前後兩季中先後被柳政厚、元奎斌飾演的親兄弟喜歡的李恩泉，當被問到「自己會選誰時」雖然最後選擇了奎斌，但過程中一度猶豫了一下讓男方當場傻眼，場面十分有趣。

金旻奎因演出《清潭國際高等學校 第2季》人氣增加不少。（friDay影音提供）金旻奎因演出《清潭國際高等學校 第2季》人氣增加不少。（friDay影音提供）

而朴時佑回憶起有次到了片場，發現李鐘赫在跟導演討論「要怎麼揪時佑的領口」「要這樣搖晃她肩膀嗎」「要給她肘擊嗎」而感到害怕，呈現出與劇中惡女完全相反的開朗魅力。《清潭國際高等學校》第2季全套10集已完整於friDay影音上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中