娛樂 最新消息

A-Lin彭佳慧《歌手》出包被嫌吵！墊底她當場哭了 冠軍又是中國歌王

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌唱節目《歌手2025》昨晚直播進行總決賽，原本被寄予厚望的金曲歌后A-Lin，在「幫幫唱」環節邀來另一位金曲歌后彭佳慧助陣，沒想到耳麥出包舞台意外翻車，被網友酸「不要再吵了」，最後慘墊底收場，彭佳慧還激動落淚，感到非常自責。

A-Lin（右）搭檔彭佳慧，賽前備受看好。（翻攝微博）A-Lin（右）搭檔彭佳慧，賽前備受看好。（翻攝微博）

昨晚單依純攜手金曲歌王王力宏，演唱經典代表作《落葉歸根》；A-Lin與彭佳慧合作，挑戰療傷天后林憶蓮的金曲《傷痕》，沒想到在演出後，網友卻狠酸：「吵到不行，沒有很和諧」、「感覺兩個人在互嗆」，也有歌迷力挺唱得好，只是「A-Lin彭佳慧不要再吵了」還是衝上微博熱搜。

彭佳慧自責落淚，A-Lin非常不捨。（翻攝微博）彭佳慧自責落淚，A-Lin非常不捨。（翻攝微博）

尷尬的是，彭佳慧下台後無奈透露，演出時耳麥全程沒聲音，完全聽不到伴奏與A-Lin的和聲，以至於拍子難以掌握；A-Lin也坦言耳麥出狀況，聲音變得很小，還脫口：「剛剛在試的時候就沒有啊。」許多歌迷都替她們抱屈，要求節目單位給個交代，懷疑是黑箱作業。

兩大歌后在第一階段的合作意外墊底，A-Lin接著帶來原住民動感快歌《ROMADIW》炒熱現場氣氛，依舊是無力回天，總排名敬陪末座，本屆歌王由中國歌手陳楚生奪下。

