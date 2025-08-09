晴時多雲

娛樂 電視

網紅A冷當「黑心房東」 租屋藏女鬼還睜眼說瞎話

〔記者李紹綾／台北報導〕網紅演員「A冷」在17LIVE豎屏劇《我與女鬼有個約定》飾演黑心房東，他表示劇本非常搞笑，像是房東一開始帶男主角王孝元看房時，明明已經看到女鬼出現，卻還硬要睜眼說瞎話，試圖說服對方租下房子，過程十分逗趣，讓他彷彿置身周星馳電影中。

Ａ冷在《我與女鬼有個約定》飾演黑心房東，明明知道鬧鬼一直睜眼說瞎話。（17LIVE提供）Ａ冷在《我與女鬼有個約定》飾演黑心房東，明明知道鬧鬼一直睜眼說瞎話。（17LIVE提供）

A冷分享自己的租屋經驗，他大一時第一次租屋，因為是臨時決定，只好緊急向已找好房的朋友借住。他們合租一間僅有2、3坪含衛浴的套房，雖然他一個月只需負擔一千元房租，但空間小到鋪好床後，完全無法走動。當時的課業只能坐在床上用筆電完成。回想起來，他也佩服自己能在那樣的環境中住了一整年。

孟璇在《我與女鬼有個約定》飾演冷艷女鬼「張娜拉」。（17LIVE提供）孟璇在《我與女鬼有個約定》飾演冷艷女鬼「張娜拉」。（17LIVE提供）

此外，郭柏丁飾演男主角的室友「阿狗 」。他表示，這是第一次拍攝豎屏劇，希望大家會喜歡他在劇中的表現，因為他非常喜歡這次的劇情，雖然風格搞笑，但其實這部作品主要探討因果輪迴、生離死別，以及好好道別的重要觀念，非常發人省思。由於《我與女鬼有個約定》的題材本身相當多元，例如劇中的驅魔者聯盟成員涵蓋東方、東南亞及西方各宗教門派，一同展開大鬥法。這種荒謬卻有趣的組合，反而呈現出惡搞與黑色幽默的趣味，讓他產生想參與演出的動機。

郭柏丁在《我與女鬼有個約定》飾演男主角王孝元的室友「阿狗 」。（17LIVE提供）郭柏丁在《我與女鬼有個約定》飾演男主角王孝元的室友「阿狗 」。（17LIVE提供）

郭柏丁自曝糗事，因劇中演女鬼的孟璇下戲後會著白色戲服在片場「安靜」等待，且不時移動著，他一不注意就被片場中「白色的影子」嚇到，本以為是撞鬼，後來專心一看，才發現是扮演女鬼的孟璇。他尷尬笑說：「還好也有其他人以為撞鬼，所以我不是唯一被嚇到的人。」

點圖放大header
點圖放大body

