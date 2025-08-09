晴時多雲

娛樂 電視

美女主播公司門口遭襲擊！高文音還原經過：只差一個拳頭的距離

〔記者林欣穎／台北報導〕主播高文音昨（8）日下班出公司時，遇到陌生男子突然衝來作勢攻擊，高文音也在社群上分享事發經過，直呼根本是驚魂記，還強調自己沒有政治立場。

高文音提到當時自己下班剛出公司門口，準備要上計程車時，一名男子突然衝過來，作勢要攻擊，只差一個拳頭的距離，很大聲的怒吼：「我就是要美金啦…」

高文音下班走出公司時，遭陌生男子作勢攻擊。（翻攝自臉書）高文音下班走出公司時，遭陌生男子作勢攻擊。（翻攝自臉書）

高文音第一個反應便是「躲、逃、大聲尖叫」，當時好幾個保全衝出，把她帶到室內叫她先報警，兩分鐘後，來了好幾個警察向該名男子勸離，不過對方遲遲不肯離開，「最後我在警察跟保全跟公司壯漢的護送下，上了計程車。保全跟警察說：『他就是在門口守候，在等主播下班的。來來回回好多次了。如果換做是我，都不知道會從包包裡拿什麼東西出來…』什麼人都有，以後中庭這個地點警察會加強巡邏。會多加一道，送主播上車。現在想起來，感謝上帝與我同在。而我跳上計程車，繼續我的行程，重訓去！」

高文音也透露，根據同事轉述，這名男子聲稱是來送錢的，還跟警察說自己是土地開發，最後反應自己只是比較大聲而已，「謝謝大家的關心，我人平安。只是受到驚嚇。」

