娛樂 音樂

日本大咖樂團來了！浪人祭最新卡司曝光：祭出獨家限定演出

〔記者陽昕翰／台北報導〕2025浪人祭10月在台南安平盛大登場，主辦單位公布最新卡司，包括日本超人氣樂團CreepHyp參演，還有大阪全女子樂團Haku.、葛萊美提名爵士鼓手Kassa Overall、入圍本屆金曲獎五項大獎的FunkyMo、台南樂團Sunrise、澳洲樂團Terminal Sleep、印尼電子爵士三重奏Littlefingers等，音樂風格非常多元。

大阪全女子樂團Haku.。（笨道策展有限公司提供）大阪全女子樂團Haku.。（笨道策展有限公司提供）

來自大阪的Haku.平均22歲，她們以清澈嗓音與速度感indie rock勾勒青春爆發力，翻唱MONO NO AWARE歌曲爆紅、累積破千萬點閱。

台灣代表FunkyMo才以台語創作拿下入圍本屆金曲獎多項大獎，雖然未能獲得評審青睞，他幽默笑稱：「小時候被罰坐20分鐘，這次換罰爸媽坐四小時聽演出也值得！」

FunkyMo。（笨道策展有限公司提供）FunkyMo。（笨道策展有限公司提供）

另一組令人期待的合作，是由雙人組合VH與黃宇寒帶來的合作演出。VH 擅長以兼具詩意美感及強烈情感的創作，挖掘語言與聲響的張力，此次攜手客語創作歌手黃宇寒，勢必將為觀眾呈現跨界編制下的火花。黃宇寒預告：「此次和 VH 的合作，將會帶來『只有在浪人祭才能聽見的限定演出』，敬請期待！」

