娛樂 電視

《錦月如歌》「爹系男友」霸氣單手抱！周也俐落武打粉絲超想嫁

〔記者蕭方綺／台北報導〕周也、丞磊領銜主演的古裝愛情劇《錦月如歌》播出後迅速打開熱度，該劇節奏緊湊，前4集中禾晏墜崖、馴服烈馬、反殺群狼、意外被肖珏發現她是女兒身等精彩橋段接連上演，溫泉場景更是令觀眾印象深刻，劇中禾晏趁四下無人泡湯時，意外與肖珏相遇，她為了避免身份暴露，與他過招對打，最後禾晏使出輕功順利逃離，被粉絲封為「禁慾系薄肌天花板」的丞磊應劇情要求裸上半身入鏡，少年感與男性魅力兼具的精瘦體態再次引起矚目。

周也（右）與丞磊在《錦月如歌》CP感爆棚。（iQIYI愛奇藝國際版提供）周也（右）與丞磊在《錦月如歌》CP感爆棚。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

憑藉《護心》、《為有暗香來》、《很想很想你》等劇走紅的周也首次挑戰大女主類型作品，從代兄征戰的隱忍堅毅，到重生後的獨立覺醒，她演出了禾晏的多重身份轉換與內心掙扎。打戲部分，周也展現了不俗的身手，無論是耍槍、騎馬還是凌空放箭，動作俐落、氣勢十足，成功塑造出剛柔並濟的女將形象。昨天在微博追劇團活動上，粉絲見到她更激動狂喊：「老公」、「想嫁。」

周也（左）與丞磊戲裡戲外默契滿分、CP感爆棚。（翻攝自微博）周也（左）與丞磊戲裡戲外默契滿分、CP感爆棚。（翻攝自微博）

聊到武打戲的拍攝，周也分享說：「我們這部作品是在冬天拍攝，天氣雖冷，但每次拍武打戲我都熱血沸騰，拍完後我一定要來杯冰奶茶。拍出精彩的打戲會很有成就感，要說困難的話，應該是使用雙劍，因為雙手同時持刀劍需要大量練習，所以我乾脆在床頭放了兩把劍，沒事就拿起來練，讓自己熟悉動作。」而丞磊此次飾演冷面都督「肖珏」，以銳利眼神和穩重台詞展現人物心思縝密的一面，更在動作戲中展露精準的肢體掌控力，凍雨跪地戲份更讓觀眾直呼破碎感拉滿。

周也（右）在《錦月如歌》女扮男裝，上戰場與丞磊並肩殺敵。（iQIYI愛奇藝國際版提供）周也（右）在《錦月如歌》女扮男裝，上戰場與丞磊並肩殺敵。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

第5集中，禾晏在河燈祭典上，和過往的自己道別並決心以「禾晏」之名活出真我，與肖珏共同摺河燈的一幕，則是兩人逐漸建立信任與情感交集的開端，手指擦碰、擋風吹燈等細節設計讓氣氛含蓄而動人，為這段雙強關係增添曖昧。

兩人戲裡戲外默契滿分、CP感爆棚。在微博追劇團活動上，丞磊更霸氣展現「單手抱」，一把將周也抱起，瞬間引爆全場尖叫。無論是撒嬌、牽手、鼻尖輕觸，還是勾頸對視，兩人皆甜度滿分、互動自然。現場氣氛中，丞磊穩重中帶著寵溺的舉止，與周也活潑靈動的氣質形成鮮明反差，被觀眾笑稱是「爹爹帶女兒」，更讓丞磊贏得「爹系男友」的封號。《錦月如歌》正在愛奇藝國際站熱播。

