晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

林煒25歲超正女兒出道！演唱會同台香港大咖巨星

〔記者蕭方綺／台北報導〕林煒從戲劇《花系列》走紅，年過50後人生大轉彎，投身AI科技產業，2019年創辦「MetaFace」並擔任執行長，他和前妻龔慈恩育有一雙兒女林卓毅、林愷鈴，25歲的女兒林愷鈴長相甜美，跟著雙親走演藝路，已經在香港出道當歌手。林煒對女兒的表現相當驕傲，還默默說：「她最近有跟一個女生巨星在演唱會合唱。」

林煒轉身投入科技產業。（記者胡舜翔攝）林煒轉身投入科技產業。（記者胡舜翔攝）

其實他口中的「巨星」就是鄭秀文，林煒不願意講出鄭秀文這3字，他解釋是自己的怪癖，不想讓女兒的名字跟其他人的串聯在一起，希望她靠自己在演藝圈站穩腳步，然而若是不多提，也怕對巨星不禮貌，大家看網路就知道，不要從自己嘴巴講出來。

林愷鈴（左）和鄭秀文在演唱會合唱。（翻攝自臉書）林愷鈴（左）和鄭秀文在演唱會合唱。（翻攝自臉書）

林愷鈴今年獲得十大中文金曲 「最有前途新人」。（翻攝自臉書）林愷鈴今年獲得十大中文金曲 「最有前途新人」。（翻攝自臉書）

而昨天是父親節，他被問及父親節有沒有收到孩子祝福，笑說：「忙到頭都冒煙了，真的忘了今天是父親節！」林煒兒子林卓毅目前人在加拿大，當地的父親節是每年六月的第三個星期日，跟台灣不太一樣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中