林煒25歲超正女兒出道！演唱會同台香港大咖巨星

〔記者蕭方綺／台北報導〕林煒從戲劇《花系列》走紅，年過50後人生大轉彎，投身AI科技產業，2019年創辦「MetaFace」並擔任執行長，他和前妻龔慈恩育有一雙兒女林卓毅、林愷鈴，25歲的女兒林愷鈴長相甜美，跟著雙親走演藝路，已經在香港出道當歌手。林煒對女兒的表現相當驕傲，還默默說：「她最近有跟一個女生巨星在演唱會合唱。」

林煒轉身投入科技產業。（記者胡舜翔攝）

其實他口中的「巨星」就是鄭秀文，林煒不願意講出鄭秀文這3字，他解釋是自己的怪癖，不想讓女兒的名字跟其他人的串聯在一起，希望她靠自己在演藝圈站穩腳步，然而若是不多提，也怕對巨星不禮貌，大家看網路就知道，不要從自己嘴巴講出來。

林愷鈴（左）和鄭秀文在演唱會合唱。（翻攝自臉書）

林愷鈴今年獲得十大中文金曲 「最有前途新人」。（翻攝自臉書）

而昨天是父親節，他被問及父親節有沒有收到孩子祝福，笑說：「忙到頭都冒煙了，真的忘了今天是父親節！」林煒兒子林卓毅目前人在加拿大，當地的父親節是每年六月的第三個星期日，跟台灣不太一樣。

