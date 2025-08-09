魏如萱陷21歲差距「母子戀」被罵翻後終於笑了！網紅若盈分手Ian自爆為這事哭哭

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后魏如萱因為認愛小21歲網紅男友Ian，被許多網友指為「母子戀」，也有不少網友質疑她介入Ian和網紅女友若盈的戀情，導致魏如萱被罵翻。隨著若盈和Ian雙雙宣告分手後，低調多日的魏如萱也終於在社群露出笑臉了。另外若盈則自爆，因為一個狀況而「哭哭」。

魏如萱陷入戀情爭議後難得露出笑臉。（翻攝自IG）

由於魏如萱看展牽手約會被拍，隨即認了與Ian的戀情，雖強調是在彼此都「單身」狀況下交往，不過Ian和若盈卻是在魏如萱「認愛」幾天後才宣告分手，如此一來網友又覺得像是「打臉」魏如萱，質疑她和Ian交往時間，男方是否尚未和若盈結束感情？

若盈示範化妝，已分手男友Ian也去按讚。（翻攝自IG）

近日魏如萱低調未再多說什麼，不過卻在昨天（8日）於社群限動發出影片，露出笑容。另一方面，若盈分手後，Ian還是繼續關注她，今天若盈在社群分享化妝等影片，Ian也去按讚，而若盈分手後，身體健康也出現問題，她今天秀給網友看，自爆舌頭感染，破了五個洞，說話也變得「怪聲怪調」，她說沒有辦法，因為如果不把舌頭捲起來說話，摩擦之下會讓她痛到「哭哭」。

