晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

魏如萱陷21歲差距「母子戀」被罵翻後終於笑了！網紅若盈分手Ian自爆為這事哭哭

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后魏如萱因為認愛小21歲網紅男友Ian，被許多網友指為「母子戀」，也有不少網友質疑她介入Ian和網紅女友若盈的戀情，導致魏如萱被罵翻。隨著若盈和Ian雙雙宣告分手後，低調多日的魏如萱也終於在社群露出笑臉了。另外若盈則自爆，因為一個狀況而「哭哭」。

魏如萱陷入戀情爭議後難得露出笑臉。（翻攝自IG）魏如萱陷入戀情爭議後難得露出笑臉。（翻攝自IG）

由於魏如萱看展牽手約會被拍，隨即認了與Ian的戀情，雖強調是在彼此都「單身」狀況下交往，不過Ian和若盈卻是在魏如萱「認愛」幾天後才宣告分手，如此一來網友又覺得像是「打臉」魏如萱，質疑她和Ian交往時間，男方是否尚未和若盈結束感情？

若盈示範化妝，已分手男友Ian也去按讚。（翻攝自IG）若盈示範化妝，已分手男友Ian也去按讚。（翻攝自IG）

近日魏如萱低調未再多說什麼，不過卻在昨天（8日）於社群限動發出影片，露出笑容。另一方面，若盈分手後，Ian還是繼續關注她，今天若盈在社群分享化妝等影片，Ian也去按讚，而若盈分手後，身體健康也出現問題，她今天秀給網友看，自爆舌頭感染，破了五個洞，說話也變得「怪聲怪調」，她說沒有辦法，因為如果不把舌頭捲起來說話，摩擦之下會讓她痛到「哭哭」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中