晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾自傲海軍陸戰隊出身 館長大酸國軍「買美軍火是貪汙」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢過去曾是「挺台反共」的形象，不料近年立場大轉彎，不但到中國上海展開直播行，過程中不斷「大讚中國」，甚至口出狂言「我們都是中國人」驚呆眾人。今（8）他於南投替國民黨立委游顥宣講，不但照常狂批民進黨外，還稱「買美國武器可以拿回扣，是合法的貪污」。

館長至南投宣講，大酸民進黨及國軍。（翻攝自YT）館長至南投宣講，大酸民進黨及國軍。（翻攝自YT）

館長先是稱「對岸（中國）現在超前我們不只十年」是執政黨的不是，並大讚國民黨立委在立法院「英勇的表現」，稱他們通過多少「好的法案」，擋下多少預算，並說：最近的12兆，怎麼不是美國投資台灣？最終12兆還是因為要買更多的軍火。

館長至南投宣講，大酸民進黨及國軍。（翻攝自YT）館長至南投宣講，大酸民進黨及國軍。（翻攝自YT）

館長又質疑「台灣的軍備是好東西嗎？」事實上，館長為國軍海軍陸戰隊出身，過去也對此十分自豪，更曾經在蔡英文總統執政時期表示願協助國軍訓練，如今態度鬼轉，頻頻唱衰台灣軍事和政治，讓許多曾經支持他的粉絲嘆氣連連。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中