曾自傲海軍陸戰隊出身 館長大酸國軍「買美軍火是貪汙」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢過去曾是「挺台反共」的形象，不料近年立場大轉彎，不但到中國上海展開直播行，過程中不斷「大讚中國」，甚至口出狂言「我們都是中國人」驚呆眾人。今（8）他於南投替國民黨立委游顥宣講，不但照常狂批民進黨外，還稱「買美國武器可以拿回扣，是合法的貪污」。

館長至南投宣講，大酸民進黨及國軍。（翻攝自YT）

館長先是稱「對岸（中國）現在超前我們不只十年」是執政黨的不是，並大讚國民黨立委在立法院「英勇的表現」，稱他們通過多少「好的法案」，擋下多少預算，並說：最近的12兆，怎麼不是美國投資台灣？最終12兆還是因為要買更多的軍火。

請繼續往下閱讀...

館長至南投宣講，大酸民進黨及國軍。（翻攝自YT）

館長又質疑「台灣的軍備是好東西嗎？」事實上，館長為國軍海軍陸戰隊出身，過去也對此十分自豪，更曾經在蔡英文總統執政時期表示願協助國軍訓練，如今態度鬼轉，頻頻唱衰台灣軍事和政治，讓許多曾經支持他的粉絲嘆氣連連。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法