GD香港演唱會又見詐騙 黃牛最高價炒到台幣11萬

韓國天王「GD」權志龍巡迴演唱會進行到香港站，今（8）至10日進行3天演出。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國天王「GD」權志龍巡迴演唱會進行到香港站，今（8）至10日進行3天演出，票券跟台灣同樣一票難求。不少粉絲為了搶票，透過所謂「內部認購」管道購票，在開唱前夕慘被放鴿子，不僅賠了門票錢，連保證金都被黃牛捲走，粉絲悲嘆：演唱會沒看到，錢也沒了。

GD開唱前夕粉絲慘被放鴿子，不僅賠了門票錢，連保證金都被黃牛捲走。（翻攝自X）

根據港媒報導，距離GD演出僅剩不到1天時，有粉絲收到聲稱「內部認購」的黃牛發出通知，表示因內部有人涉及演唱會票券挪用，故原本承諾的票券無法兌現，黃牛還假惺惺通知「我們深知這一消息來得非常突然，對此我們感到非常抱歉，我們會根據目前的聲明，為所有受影響的客人進行全額退款」，更表示已交由律師與執法單位處理。

請繼續往下閱讀...

殊不知這一切都是「騙」，對方雖表示會全額退款，受到「逐一核對內部帳目與人數」作業緩慢影響，預計退款流程要等上三週。部份擔心受騙的粉絲直接報警，還有人傷心的在網路上表示，「比起擔心退款，更難過的是看不到GD」。

GD粉絲表示，「比起擔心退款，更難過的是看不到GD」。（翻攝自IG）

GD香港演唱會的票價被黃牛炒作至原價1099港幣（約新台幣4182元）的普通票，黃牛價高達6700港幣（約新台幣2萬5500元）；VVIP票更從原價2399港幣喊到了19500港幣（約台幣7萬元）。最誇張的是傳言，最高票價竟賣到3萬港幣（約新台幣11.4萬元），黃牛還拍胸脯保證「一定有票」，如今全都化為泡影。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法