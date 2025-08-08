晴時多雲

娛樂 最新消息

湯志偉父喪一週敬業工作 無人發現心中悲痛

藝人湯志偉父親過世，享耆壽96歲。（本報資料照，記者陳奕全攝）藝人湯志偉父親過世，享耆壽96歲。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人湯志偉今（8）日於社群發文，透露父親已在7月16日於家中安詳辭世，享耆壽96歲。他特別選在父親節當天公開，同時感性寫下長文悼念父親，文章內容令人動容。

湯志偉說「今天父親節，特以此文懷念我的父親」，他表示父親已於今年7月16日於家中安詳辭世，為尊重逝者意願，喪禮不舖張、不擾人，後於26日於陽明山舉行花葬。

湯志偉回憶，父親當年與姑姑、姑丈一同到台灣，當時只不過是個20歲的小夥子，他常常想，父親無法在至親身邊親自侍奉，心情應該既孤單又遺憾，或許父親在這許多無奈之中，只能專注於在台灣建立的家庭。

藝人湯志偉父喪未對外宣布，仍敬業上工。（翻攝自臉書）藝人湯志偉父喪未對外宣布，仍敬業上工。（翻攝自臉書）

湯志偉的父親常說自己到台灣就受到教會幫助，有暫棲之所，之後有了家庭，生命也找到重心。湯志偉認為「那輩的父親，不慣言語說愛，只直接餵飽這個家，似乎也有意在這些日常中，藉著食物連結到整個家族傳統、人情風味和家鄉的記憶」。

「父親的餃子、炸醬麵、素什錦、清雞湯、滷味…和許多隨手拈來不知名的菜，都有湯家獨特的風味」湯志偉記得：「每回帶他到餐館，常嫌菜不好吃，不如他做的，或賣得太貴，都是詐騙，不斷抱怨，我想他真正的心情，是不捨花這些他看來是冤枉錢吧」。

湯志偉記得父親一身好廚藝，帶著許多感情。（本報資料照，記者胡舜翔攝）湯志偉記得父親一身好廚藝，帶著許多感情。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

湯志偉也透露父親曾經開過一家麵食館，當時還小有知名度，這讓他想起在自己工作晚歸的時候，回到家父親總問他「肚子餓嗎？想吃點什麼」，湯志偉尚未回答，父親即轉身做起什錦麵。湯志偉說：「這碗在外吃不到的無名麵，有著唯一獨特的配方，那就是父親的愛」。

即使後來父親身體不再硬朗，甚至行動不太方便，但孫輩回家，父親仍會問「肚子餓嗎？想吃點甚麼？」，湯志偉憶及此感覺父親的身影、聲音都猶在耳邊，他嘆自己沒留下父親的手藝，但能感覺到所有的情感都已經刻進DNA裡。

湯志偉父喪一週後仍敬業參加媒體茶敘。（本報資料照，記者王文麟攝）湯志偉父喪一週後仍敬業參加媒體茶敘。（本報資料照，記者王文麟攝）

文章情意誠摯，親情真切，讓人看了感到鼻酸，不過湯志偉父喪一週後即參加《我們六個》媒體茶敘，強忍悲痛上班的他，竟沒讓他人看出正經歷失去親人的痛苦，敬業無比。

