晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蘿拉又要作怪？ Line改「蔡阿嘎二伯工作室」原來是這樣

蔡阿嘎（左起）、蘿拉、二伯。（翻攝自YouTube）蔡阿嘎（左起）、蘿拉、二伯。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎與前員工蘿拉債務糾紛尚未落幕，近日隨著蔡阿嘎強制執行後，發現還虧本。蘿拉提出「回工作室接案抵債」的荒謬說法曝光後，近日曾與蔡阿嘎合作的客戶發現，蘿拉的Line帳號竟然改成「蔡阿嘎二伯工作室」，嚇得大家趕緊通知蔡阿嘎，擔心蘿拉想借前東家名義行歹事。對此，蔡阿嘎火速出面解釋：該帳號是公司帳號啦！

蔡阿嘎解釋蘿拉的公務手機已經回收，所以Line帳號也改名。（翻攝自臉書）蔡阿嘎解釋蘿拉的公務手機已經回收，所以Line帳號也改名。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎解釋蘿拉的Line帳號現在已經回收，所以公務手機Line帳號也改名，讓各聯絡窗口知道現在這個正確的窗口會回覆，他也強調，目前帳號由公司團隊接手，請外界不要過度擔心。

蔡阿嘎透過多種管道想把前員工蘿拉使用AB合約A走的3千萬討回，無奈蘿拉已經脫產，錢要不回來。蔡阿嘎說希望蘿拉還是能有個正當收入，畢竟先前蘿拉說事情曝光後，很多地方都不願意聘用她，蔡阿嘎希望蘿拉生意興隆，並提醒她：生意好就要開發票，開發票就要繳稅。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中