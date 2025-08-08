蘿拉又要作怪？ Line改「蔡阿嘎二伯工作室」原來是這樣

蔡阿嘎（左起）、蘿拉、二伯。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎與前員工蘿拉債務糾紛尚未落幕，近日隨著蔡阿嘎強制執行後，發現還虧本。蘿拉提出「回工作室接案抵債」的荒謬說法曝光後，近日曾與蔡阿嘎合作的客戶發現，蘿拉的Line帳號竟然改成「蔡阿嘎二伯工作室」，嚇得大家趕緊通知蔡阿嘎，擔心蘿拉想借前東家名義行歹事。對此，蔡阿嘎火速出面解釋：該帳號是公司帳號啦！

蔡阿嘎解釋蘿拉的公務手機已經回收，所以Line帳號也改名。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎解釋蘿拉的Line帳號現在已經回收，所以公務手機Line帳號也改名，讓各聯絡窗口知道現在這個正確的窗口會回覆，他也強調，目前帳號由公司團隊接手，請外界不要過度擔心。

蔡阿嘎透過多種管道想把前員工蘿拉使用AB合約A走的3千萬討回，無奈蘿拉已經脫產，錢要不回來。蔡阿嘎說希望蘿拉還是能有個正當收入，畢竟先前蘿拉說事情曝光後，很多地方都不願意聘用她，蔡阿嘎希望蘿拉生意興隆，並提醒她：生意好就要開發票，開發票就要繳稅。

