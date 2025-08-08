晴時多雲

娛樂 最新消息

子瑜媽揪親友飛韓國力挺TWICE 曬母女合照喊「期待高雄」

子瑜媽揪親友飛韓國力挺TWICE 曬母女合照喊「期待高雄」媽媽飛到首爾力挺女兒子瑜。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE 7月19日至7月20日展開「This Is For」世界巡迴演唱會，從韓國仁川起跑，預計走訪13座城市。日前來到首爾站，台灣成員周子瑜的媽媽特地到場支持，在父親節當天曬出和女兒的合照，好心情全寫在臉上。

TWICE巡演上個月開跑，子瑜媽媽為了力挺女兒，二話不說就跟著親友們坐飛機到韓國，今（8日）在IG曬出多張照片，不只有旅韓的日常點滴，還有與女兒及親友的合照，並開心用中文、英文、韓文寫道，「在韓國度過了很愉快的時光，也感謝眾多友人的支持，期待精彩的表演在高雄登場。」也許在今年11月22日子瑜首次帶團員回台灣登高雄世運主場館演出時，又能再次捕捉到子瑜媽媽現身應援的身影。

其實，子瑜媽媽不只對自己女兒呵護備至，TWICE成員娜璉上個月4日以個人身分打頭陣到高雄演出時，每一餐都由子瑜媽媽張羅，把她餵得飽飽的。而先前TWICE成員志效和定延一起到台灣旅遊時，子瑜媽媽不僅包車，還當起導遊帶她們去玩。將每位成員都當自己女兒一樣照顧，實在有夠暖心。

在 Instagram 查看這則貼文

Lydia HUANG 玲（@topbeauty_lydia）分享的貼文

