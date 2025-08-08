青峰也力挺！和樂器樂團蜷川紅暌違7年來台：還記得我嗎

蜷川紅。（波麗佳音提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣樂團和樂器樂團、津輕三味線演奏者蜷川紅（Ninagawa Beni）在樂團於2024年無期限活動休止後，以「三味線主唱」的身分持續進行個人音樂新篇章，2025年也帶來多張新作，預計舉行個人演唱會「1st LIVE [RE★START]」與樂迷見面，這也將是她繼2018年和樂器樂團演唱會後，時隔7年再度重返台灣演出。

和樂器樂團於2024年12月31日起無期限活動休止，作為津輕三味線演奏者的蜷川紅正式以「三味線主唱」的身份啟動個人活動。2024年她發行了以三味線改編流行音樂的12首翻奏專輯《三味線で弾いてみた。vol.1》，2025年的創作能量更加爆發，4月份她推出首張個人原創單曲《春ね。》，並預計在8月11日發行融合民謠、EDM 與木吉他的專輯《hybrid新解釈民謡！》，展現她對她的音樂根源，民謠音樂的全新詮釋。此外，10月也預計發行第二張單曲。

請繼續往下閱讀...

蜷川紅。（波麗佳音提供）

上一次來台灣已經是2018年，蜷川紅此後一直未能再訪，長達7年的空白讓她感到很遺憾，「台灣的朋友們真的非常熱情友善，不但到機場接機、送禮物，在演唱會上甚至一起用日文合唱，讓我感動又驚訝，大家居然這麼努力把日文歌詞背下來了？！」有機會再度來台讓她非常興奮但也有些擔心：「想到當年在台灣有那麼多喜歡和樂器樂團的朋友們等著我們，卻足足七年都沒見面，我其實也有點擔心，大家還記得我嗎？」

雖然許久沒有和台灣樂迷見面，2022年蜷川紅參與吳青峰個人專輯《馬拉美的星期二》中歌曲（……海妖沙龍）的製作。錄音時她提供了各種不同的三味線演奏版本，原以為只會使用其中幾段，沒想到最後全都被完整收錄。青峰提及：「第一次看到她演出的影片，非常驚訝她完全就是這首歌的形象。當時請她盡情發揮，最後得到了超乎想像的結果，任何一個音都捨不得刪掉。」

蜷川紅表示：「初次聽到這首以希臘神話海妖『賽蓮』為靈感、象徵人生誘惑的demo時，腦中原有的音樂結構觀念被打破，我感到這將會是一首非常新鮮有趣的作品，內心雀躍不已。」近期她也受邀觀賞了蘇打綠在日本武道館舉辦的20週年紀念演唱會，親眼見證了精彩絕倫的現場表演，深受感動。

「不論是身為樂團一員或是以個人身分活動，青峰先生一直以來都在世界舞台上持續地發光發熱。每當我在音樂上遇到瓶頸或活動上感到迷惘時，他都給了我很多寶貴的建議，我非常敬佩他。希望有一天，我們能在我的作品中再度攜手合作！」

對於即將來台開唱，青峰也為音樂好友蜷川紅獻上祝福：「發現都是處女座的我們竟然有許多心態與遇到的故事都如此相像，可以越過海洋擁有一個音樂上與心境上的知音，真的是很幸福的事。希望台灣的樂迷們都能體會到她用音樂訴說的故事。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法