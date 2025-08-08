前AV女優濱崎真緒吐了 曾喝整盆百人混合精

日本前AV女優濱崎真緒，現已DJ Mao身分在娛樂圈工作。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前AV女優濱崎真緒現已DJ Mao身分在娛樂圈工作，她上港媒宣傳引退後首部寫真集，吐露還是AV女優的時候，曾經遭遇過的辛苦經歷，其中包括一盆集結102名男性射出的精液，為了工作，身為AV女優的她，喝了。

濱崎真緒目前已經可以用中文接受港媒專訪，她透露當AV女優還滿開心的，不然無法堅持13年。（翻攝自X）

濱崎真緒目前已經可以用中文接受港媒專訪，她透露當AV女優還滿開心的，不然無法堅持13年，但是有時候工作中有些非常艱苦的經歷。她表示，自己曾經喝過102名男性的精液，當時這些精液還是102人花了5個小時才收集到，工作人員裝進一個盆子裡，然後要她喝下。濱崎真緒說，最恐怖的是經過數小時收集，所以她要喝的時候有種味道。

雖然外界經常說AV有時是假拍，濱崎真緒以過來人的身分嘆：「我希望是假的！」（翻攝自X）

雖然外界經常說AV有時是假拍，濱崎真緒以過來人的身分嘆：「我希望是假的！」濱崎真緒說，當時那部AV有一鏡到底的射精畫面，她喝到一半就吐了，導演還指責她：「這都是大家辛苦射出來的，妳為什麼會吐？」讓她不得不繼續喝下去。

濱崎真緒還透露，自己出道的時候胸部為E罩杯，現在則升級到F罩杯，她懷疑是AV女優的工作讓她的胸部經常被揉搓，並說：「感覺是男人揉的次數越多就會越大」。她也指出這種現象不只發生在女優身上，男優也是，很多人常常使用，下體也就跟著「漲大」。

此次發行寫真集有本「全白寫真」，裡面沒有內容，只有濱崎真緒的簽名，據說被台灣一名男性抽中。（翻攝自X）

此次發行寫真集有本「全白寫真」，裡面沒有內容，只有濱崎真緒的簽名，據說被台灣一名男性抽中，而且濱崎真緒也真的到台中把寫真集和禮物送給幸運兒，順帶附上一個愛的抱抱。

